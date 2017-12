Šokovalo ju, že odišli Prince a Bowie. Teraz aj skupina Roxette čelí smrteľnosti

Ťažká choroba zabraňuje Roxette koncertovať, prežiť skúsi inak.

23. nov 2016 o 11:49 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Na jedno oko už nevidí a nohy jej zoslabli tak, že už nevládze vstať. Že by Marie Fredriksson ešte niekedy nazbierala energiu na to, aby vystúpila na koncerte, považuje jej kolega zo skupiny Roxette Per Gessle za nemožné.

"Neviem si predstaviť, že by to chcela alebo dokázala," povedal v rozhovore pre švédsky Expressen.

Že je chorá, sa Marie Fredrikssen dozvedela v roku 2002, lekári jej diagnostikovali nádor na mozgu. O tri roky vyzdravela a cítila sa na návrat.

Na rok 2016 začali s Gesslom chystať veľké svetové turné a v máji k nemu vydali album Good Karma. Škandinávske médiá z neho síce neboli nadšené, písali, že mu chýba humor, ale Roxette mali dôvod oslavovať.

Marie Fredriksson. (zdroj: SITA/AP)

Marie spievala na stoličke