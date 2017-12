Zakázaná láska katolíckeho kňaza je viac ako marketingový ťah

Denisa Fulmeková vytvorila zo vzťahu exilového básnika Rudolfa Dilonga a jej babičky noblesnú knihu, ktorá presahuje dejiny jej rodiny.

23. nov 2016 o 12:43 Ľubomír Jaško

Medzi františkánskym mníchom a básnikom Rudolfom Dilongom a židovským dievčaťom Valériou Reiszovou bola zakázaná láska.

V príbehu tohto škandalózneho vzťahu bolo obsiahnuté všetko – osobné intímne i veľké dejinné. Už to by stačilo na dobrý marketingový ťah, keď kniha, v ktorej sa o ňom píše, prišla do kníhkupectva. Nevýhodou by mohlo byť hádam iba riziko bulvárneho nádychu.

Spisovateľka Denisa Fulmeková (autorka je manželkou generálneho riaditeľa Petit press, ktoré je aj vydavateľom denníka SME) však zariskovala a tento príbeh zvládla s noblesou. Prosto a bez falošných tónov. Veď Valéria Reiszová bola jej babička.

A tak vznikla kniha Konvália (Zakázaná láska Rudolfa Dilonga), ktorá vyšla vo vydavateľstve Slovart.

V podvečer protižidovských opatrení

Búrlivák z okruhu katolíckej moderny Rudolf Dilong sa vášnivo zamiloval v intenzite hodnej básnika, bez ohľadu na svoj mníšsky habit. Veď sám v knihe Mladosti z očistca napísal: „Nemáme všetci hlinené žily a pre každého krv nie je voda.“ Aj čas na túto lásku bol „vhodný“.

S krásnou dcérou židovských majiteľov hostinca v Malackách sa zoznámil na prahu vojny a protižidovských opatrení po jednom literárnom večere.

Dilong pritom nebol žiadnym disidentom. Samostatný slovenský štát privítal s nadšením a pátosom. Disponoval konexiami na najvyšších miestach vtedajšej politickej moci.

Ignoroval upozornenie na dverách Šaňa Macha „Vo veciach Židov neintervenujem“ a prihovoril sa v prospech Valérie. Nebál sa i preto, lebo práve Mach mu do zbierky Gardista, na stráž! napísal precítený predslov.