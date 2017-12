Mercuryho tajomný odkaz: Zabil som človeka

BRATISLAVA. Je taká krehká. Zakaždým, keď si niekto chce vypočuť pôvodnú nahrávku, prvú pásku, na ktorú kapela Queen nahrala svoj veľký hit Bohemian Rhapsody, musí ju najprv chvíľu nechať piecť v rúre, aby sa nerozpustila.

Krehká je aj rovnováha, ktorá udržiava jednotlivé časti piesne dohromady. Vznikla bez logiky, Mercury ju písal na útržky papierov a na telefónne zoznamy.

Ani kapela sa z poznámok svojho lídra nedokázala vysomáriť, jej žijúci členovia dodnes hovoria, že text je vlastne úplným nezmyslom. Bola dlhšia, než si rádiá želali, preto sa ju niekoľkokrát snažili zostrihať, a bola zložitejšia a progresívnejšia než čokoľvek iné v histórii rockovej hudby. Už len tým, že obsahuje opernú sekciu.

„Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango?“ čudovali sa tejto pasáži piesne Mercuryho kolegovia, keď ju prvý raz dostali do ruky. Nedokážu si vysvetliť, čo tá veta znamená. Preto ju nevieme ani preložiť.

Pieseň s mnohými podobne zvláštnymi slovami bola záhadou od prvého okamihu, odkedy ju Queen zverejnili, a jej autor Freddie Mercury si jej zmysel vzal do hrobu pred dvadsiatimi piatimi rokmi. Žiadna iná neukázala jeho tajuplnú osobnosť tak ako ona.

video //www.youtube.com/embed/fJ9rUzIMcZQ

Medzi identitami, medzi maskami

„Znamená čokoľvek, čo poslucháč chce, aby znamenala,“ povedal raz autor Bohemian Rhapsody. „Je to len nezmyselný zhluk slov, ktorý má dopĺňať rytmus piesne,“ doplnil inokedy. Nakoniec ešte vysvetlil: „Rozpráva o vzťahoch.“