Tvorcov krimi seriálu Most úspech zaskočil, teraz chcú oni prekvapiť divákov

Vyšetrovateľka Saga mi spôsobila životnú krízu, priznala švédska herečka Sofia Helin

23. nov 2016 o 15:11 Kristína Kúdelová

Sofia Helin ako policajtka Saga v seriáli Most.

Čo je to za herečku? Vie ona vlastne hrať? Keď v škandinávskych televíziách začal vysielať kriminálny seriál Most, Sofia Helin cítila, že sa na ňu ľudia pozerajú s nedôverou. Vyšetrovateľku Sagu Norén neprijali.

"Stačilo však, aby ju len trochu spoznali, a už si ju obľúbili," povedala pre Nórsku televíziu. "Pochopili, že len prosto nezodpovedala očakávaniam, ktoré človek zvyčajne má, keď sa ide pozerať na seriál s detektívom v hlavnej úlohe."

Dnes majú diváci - a už nielen škandinávski - noví problém. Musia sa zmieriť s tým, že Most sa po štvrtej sérii skončí. Denníku Dagbladet to potvrdil dánsky producent Bo Erhardt.

Vražda v Kodani nebol dobrý nápad

Všeličo sa v Moste vydarilo, nie náhodou posunul Škandináviu medzi "kriminálne" veľmoci. Dušu seriálu mu však dávala práve švédska policajtka Saga s istými autistickými črtami a jej vzťah s dánskym kolegom Martinom (hral ho Kim Bodnia), ktorý svojim srdečnejším prístupom k životu narúšal jej osobnú zónu bezpečia.

Saga, iná policajtka, než na aké sú diváci zvyknutí. (zdroj: NRK)

Aj keď boli odlišní a nie vždy si rozumeli, museli spolupracovať - pretože vraždy, ktoré museli vyriešiť, sa udiali na moste, presne na hranici Dánska a Švédska.

V tretej sezóne pridelili Sage nového kolegu Henrika. Ten bol tiež trochu zvláštny, tvrdil, že mu uniesli ženu aj dve dievčatá. Saga to chcela preveriť, ale sama sa dostala do podozrenia, že je zapletená do smrti svojej mamy. Švédska polícia ju vyhodila.