Nočné zvieratá Toma Forda skúmajú zdroje, formy a následky násilia

Bývalý riaditeľ módnych domov nakrútil lynchovskú psychodrámu.

24. nov 2016 o 11:06 Miloš Ščepka

Týždeň po Fantastických zvieratách prichádzajú do slovenských kín Nočné zvieratá. A je to úplne iná fauna! Po fantastickej rozprávke pre nenáročných je to hlboko ľudská, presvedčivá a podmanivá dráma pre tých, ktorí ešte vedia myslieť a cítiť.

Študovaný kunsthistorik a interiérový architekt Tom Ford, bývalý kreatívny riaditeľ módnych gigantov Gucci a Yves Saint Laurent, od roku 2005 majiteľ módnej značky s vlastným menom, je už aj režisér.

V roku 2009 na benátskom festivale s úspechom uviedol svoj debut A Single Man, ktorý neskôr získal mnoho ocenení, nominovali ho na Oscara i na Zlaté glóbusy. Tento rok sa do Benátok vrátil so svojím druhým filmom Nocturnal Animals.

Násilie skryté a zjavné

Kurátorka losangeleskej galérie moderného umenia Susan Morrow (Amy Adams) dostane od bývalého manžela Edwarda (Jake Gyllenhaal) rukopis jeho pochmúrneho románu Nocturnal Animals o zločine a treste, ktorý je zároveň metaforou ich tragického vzťahu.

Ford dej rukopisu rozohráva formou kriminálnej psychologickej drámy. Manželia Hastingovci – Tony (opäť Gyllenhaal) a Laura (Isla Fisher) – cestujú s dospievajúcou dcérou Indiou (Ellie Bamber) na dovolenku do Nového Mexika.

video //www.youtube.com/embed/4brtikpxbIA

Na pustej nočnej diaľnici ich prepadne a unesie partia mladých násilníkov. Tonymu sa podarí ujsť, manželka a dcéra však neprežijú. Muž, posadnutý túžbou po pomste, nájde spriaznenú dušu v cynickom policajtovi (Michael Shannon), ochotnom prekračovať zákon a brať spravodlivosť do vlastných rúk. Lenže pomsta nie je spravodlivosť ani liek na žiaľ.

Čítanie rukopisu Susan pohltí, uchváti a vydesí.