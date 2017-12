Norah Jonesová nechce byť kráľovnou Starbucksu. Preto príde do našich končín

Američanka sa vrátila k džezu, nový album predstaví na Colours of Ostrava.

24. nov 2016 o 14:18 Marek Hudec

Norah Jones na hudobnej scéne prerazila v roku 2002 s albumom Come Away With Me, za ktorý získala osem cien Grammy.(Zdroj: TASR/AP)

Jej zamatový, upokojujúci hlas zdobí mnohé kaviarne. Odkedy Norah Jones vydala svoju debutovú nahrávku Come Away With Me, získala za ňu osem cien Grammy a predala z neho milióny kópií. A mohli ste ju často počuť v sieti Starbucks.

Dokonca tak často, že ju začali prezývať kráľovnou starbucksovej hudby. Sama to berie trochu ako urážku, nechce byť spájaná s komerčnou značkou.

„Neteší ma to, to je isté. Ale v tej sieti kaviarní zvyknem niekedy počuť aj Billie Holliday. Cítim sa vo svete celkom rešpektovaná, toto je len nálepka a nič viac,“ hovorila v rozhovore pre magazín Newsweek.

Jonesová vydala svoj mimoriadne úspešný album pred pätnástimi rokmi a odvtedy vyskúšala rôzne polohy svojho prejavu, chvíľu hrala country, potom spolupracovala s Jackom Whitom aj producentom kapely Red Hot Chilli Peppers, teraz sa však vrátila k svojim začiatkom.

„Nenazývala by som to návrat k džezu, skôr to vnímam ako návrat ku klavíru,“ opisuje svoj najnovší, už šiesty album Day Breaks. Jeho piesne príde v lete predstaviť aj na festival Colours of Ostrava.

video //www.youtube.com/embed/DqA25Ug71Mc

Kto si kupuje Adele?

V hudobnom priemysle sa za pätnásť rokov veľa zmenilo. Dnes mu vládnu streamovacie služby, o ktorých sa kedysi nechyrovalo. Norah Jonesovú to trápi: „Dnes je to ťažké. Je to úplne iný biznis. Stále sa v ňom snažím zorientovať. Vďakabohu je to práca mojej nahrávacej spoločnosti.“

Aj keď sa cíti byť stratená v hudobnom priemysle, myslí si, že fyzické nosiče nezaniknú. „Neviem, či by som ešte dnes dokázala zopakovať úspech svojej prvej nahrávky. Ale ktovie? Veď kto si kupuje CD Adele? Ona stále predáva veľa nosičov.“

Novinku nahrala Jonesová pod slávnou džezovou značkou Blue Note, vďaka čomu si mohla dovoliť pozvať na album legendárneho saxofonistu Wayna Shortera a hráča na hammondovský organ Lonnieho Smitha. Kým v minulosti často spievala o rozchode, novinku tvorila v uvoľnenejšej atmosfére. Dnes žije v harmonickom vzťahu, v lete sa jej narodilo druhé dieťa.

Na novom albume nájdeme aj jej cover verziu piesne od Neila Younga Don´t Be Denied. Z gitarovej rockovej melódie urobila klavírnu baladu, v ktorej sa vyznáva z toho, že jej tvorba pomohlo sa vyrovnať s ťažkými situáciami.

video //www.youtube.com/embed/HTVH-glwX4g

Dotýkať sa džezu

Nový album Norah Jonesovej Day Breaks zaujal riaditeľku hudobného festivalu Colours of Ostrava Zlatu Holušovú: „Je to veľmi sofistikovaná hudba, menej popová a podľa mňa aj to najlepšie, čo za posledné roky vydala.“

Americkú speváčku na festival pozývala niekoľko rokov, no ponuku prijala až teraz. V júli bude Jonesová jednou z jeho hlavných hviezd. „Bolo to jej osobné rozhodnutie. Chcela navštíviť festivaly, ktoré sa džezu nejakým spôsobom dotýkajú, majú sofistikované publikum a dobrý zvuk,“ vysvetľuje Holušová.

To, že nepatrí len do kaviarní Starbucks, chce Jonesová dokázať aj na českom festivale. „Veľa podrobností nevieme. Nebude to však komorný koncert, aký zvykne predvádzať v divadlách, bude to šou vyhovujúca veľkému pódiu,“ dodáva riaditeľka festivalu.