Punk zomrel. Syn manažéra Sex Pistols páli cennosti kapely

Na radikálny čin ho vyprovokovala kráľovná Alžbeta.

25. nov 2016 o 12:37 Marek Hudec

LONDÝN. Raritné nahrávky kapely Sex Pistols, šaty, ktoré nosil spevák Johnny Rotten, a bábika hudobníka Sida Viciousa so svastikou. Tie všetky sú v zbierke cenností s hodnotou päť miliónov libier, ktorú chce Joe Corré spáliť počas víkendu v Londýne.

Syn bývalého manažéra slávnej punkovej kapely a ich módnej návrhárky Vivienne Westwoodovej chce netradičnou umeleckou performance dokázať, že punk je skutočne mŕtvy. „Je čas, aby sme to všetko hodili do ohňa a začali odznova,“ povedal pre denník Guardian.

Proti konzumu

Skupina jeho otca spustila v sedemdesiatych rokoch punkové hnutie vo Veľkej Británii. Kapela síce vydržala na scéne len dva a pol roka, i tak sa považuje za jednu z najvplyvnejších kapiel populárnej hudby. Sex Pistols vydali len jeden album, no stihol vo Veľkej Británii spôsobiť značný rozruch.

Svojím správaním, obliekaním, hudbou a textami rebelovali proti konzumnej kultúre, hudobnému priemyslu a kráľovskej rodine.

Piesňou God Save the Queen sa Sex Pistols snažili upozorniť na nespravodlivé zaobchádzanie britskej vlády s robotníckou triedou a provokatívne ju zverejnili na dvadsiate piate výročie nástupu na trón kráľovnej Alžbety II. Obviňovali ju, že vedie fašistický režim. Pesnička bola tiež urážkou národnej hymny a mnohé rádiá vrátane BBC ju odmietali hrávať.

Po náročnom turné v Spojených štátoch kapelu najprv opustil spevák John Lydon, úplne sa rozpadla po smrti ich basgitaritstu. Predávkoval sa heroínom krátko po tom, čo ho obvinili z vraždy priateľky.

Kráľovná sa pletie do punku

Joe Corré je nahnevaný na to, že britská kráľovná dnes ponúkla finančnú podporu podujatiu Punk London, ktoré chce osláviť dejiny punku a bude sa konať na štyridsiate výročie zverejnenia piesne Anarchy in the UK.

Buckinghamský palác to síce oficiálne nepotvrdil, no Corré je o tom presvedčený a nedokáže sa s tým zmieriť: „Keď takému podujatiu dáva kráľovná svoje požehnanie, je to najdesivejšia vec, akú som kedy počul.“

Bývalému spevákovi kapely Sex Pistols Johnovi Lydonovi sa však nepáči, že budú jeho predmety spálené. Corrého ohovoril, nazval ho sebcom.

Zbierku punkových cenností mal podľa neho radšej predať a peniaze venovať charite. Corré nesúhlasí, hovorí: „Prácu štátu teraz prevzal sektor neziskoviek. Máme také, ktoré zarábajú 250-tisíc libier ročne, tiež sa stali korporáciami.“

Punk je už len značkou, muzeálnym kusom a spomienkovým predmetom, myslí si Corré. Nevie si spomenúť ani na jednu súčasnú britskú kapelu, ktorá by odrážala niekdajšieho ducha punku, výnimkou sú preňho ruské aktivistky z Pussy Riot.