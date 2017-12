Nick Cave volal o pomoc. Pomohol mu ten, ktorý nechcel byť jeho fanúšikom

Režisér Andrew Dominik prehovoril o náročnom nakrúcaní filmu One More Time With Feeling. Cave v ňom hovorí o smrti syna.

26. nov 2016 o 10:47 Kristína Kúdelová

Keby to Andrew Dominik vedel ovplyvniť, nikdy by sa fanúšikom Nicka Cava nestal. Hoci si nikdy nič zlé v živote neurobili, Cave naňho pôsobil ako temný rytier z Melbourne a nemal veľmi chuť ho spoznať. Jeho hudba však bola taká dobrá, že si nevedel pomôcť. Povedal to práve novinárom z britského denníka Guardian.

O pár rokov neskôr sa situácia zopakovala z opačnej strany. Andrew Dominik sa ukázal ako výborný režisér a Nick Cave už nemal žiadny problém s tým, že práve tento filmár sa zaľúbil do ženy, s ktorou kedysi žil on. Mal chuť s ním čosi vytvoriť.

Keby šli veci podľa prirodzeného vývoja, zrejme by to bola klasická spolupráca. Dominik by nakrútil film, Cave by k nemu zložil hudbu. Vlani sa však Cave ocitol mimo prirodzeného chodu sveta, pretože mu zomrel pätnásťročný syn Arthur. Zrazu nepotreboval tvorivého partnera. Potreboval čosi viac.

Z takýchto dôvodov film nevzniká

Začiatkom decembra príde do kín dokument One More Time With Feeling. A zase, keby sa Andrew Dominik mohol rozhodnúť čisto egoisticky, nikdy by ho nenakrútil. Nakrútil ho len preto, že ho o to Nick Cave poprosil. Dokázal nahrať album Sceleton Tree a spievať na ňom o svojom smútku, ale vedel, že nedokáže o ňom rozprávať novinárom.

Za jediné východisko považoval nakrútiť film, povedať všetko režisérovi, ktorému môže dôverovať a jeho potom nechať absolvovať celé promo.

"Cítil sa bezmocne a keď ma požiadal, aby som niečo urobil, vlastne ma žiadal o pomoc," povedal Dominik pre Guardian. A hoci vraví, že z takýchto dôvodov by umelecké dielo vznikať nemalo, súhlasil.

Čiernobiely film One More Time With Feeling, nakrútený v 3D, mal už svetovú premiéru začiatkom septembra. Vo vybraných kinách sa jeden deň premietal na celom svete aj u nás. Hneď sa zaradil medzi najlepšie a najsilnejšie filmy sezóny. Nick Cave ukázal, že je ešte stále v ťažkom životnom období, ale už na ceste k zmiereniu.

Suverén Cave sa pri nakrúcaní triasol