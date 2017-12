Český slávik 2016 získali Gott, Lucie Bílá, Kabát a No Name

Teda nič nové, rovnakí víťazi hlavných kategórií boli aj v minulom roku.

26. nov 2016 o 23:35 TASR

PRAHA. Populárna anketa Český slávik Mattoni načala v sobotu večer druhú polstovku. Po dvadsiatich rokoch sa galavečer odovzdávania týchto hudobných cien vrátil do Hudobného divadla v Karlíne. Sadu zlatých slávikov si v 51. ročníku rozdelili Karel Gott, Lucie Bílá, skupiny Kabát a No Name, absolútnym slávikom je Karel Gott. Teda nič nové, rovnakí víťazi hlavných kategórií boli aj v minulom roku. Hlasovanie v tomto ročníku ankety začalo 5. októbra a skončilo 20. novembra.

V kategórii speváčky si zlatého slávika prevzala Lucie Bílá, je to jej devätnásty zlatý slávik a deviaty po sebe nepretržite od roku 2007. Strieborného slávika si odnáša Lucie Vondráčková, ktorá druhú pozíciu získala už deviaty krát po sebe. Bronzového slávika získala Ewa Farna, je to jej už ôsmy bronz v tejto kategórii. Rovnaké umiestnenie dosiahli tieto tri speváčky aj vlani a predvlani.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Lucie Bílá, to je len rola ako Jana z Arku

Skupinou roka je Kabát a No Name

V kategórii skupiny patrí zlatý slávik skupine Kabát a je ich jedenástym v tejto ankete. Na druhej pozícii je skupina Ortel, na bronzovej pozícii skončila skupina Chinaski. Kabát a Ortel boli na rovnakých miestach aj pred rokom, Chinaski si polepšili o jedno miesto.

V kategórii speváci získal zlatého slávika Karel Gott, je to jeho štyridsiaty prvý zlatý slávik v histórii tejto ankety. Iba desať ročníkov malo v tejto kategórii iného víťaza. Na druhom mieste je Tomáš Ortel, líder skupiny Ortel, bronzový slávik patrí Michalovi Davidovi, ten bol minulý rok šiesty.

Už deviatykrát v histórii tejto ankety vyhlásili víťaza v kategórii Slávici bez hraníc, v ktorej si priaznivci populárnej hudby volia najobľúbenejšieho slovenského interpreta v Českej republike. Zlato si opäť z javiska Hudobného divadla v Karlíne odniesla košická skupina No Name. Je to deviaty zlatý slávik "Timkovcov" a táto kategória nepozná na prvej pozícii iného interpreta.

Objavom je Petr Pekař

Hlasovanie v kategórii Objav roka bolo ukončené až v priebehu večera a ocenenie získal pesničkár a muzikant Petr Pekař. Cenu za najstreamovanejšiu skladbu na internete získal Ben Cristovao s piesňou Asio. Hviezdou internetu je spevák Porty, najobľúbenejšou skladbou poslucháčov Rádia Impuls za rok 2016 je pieseň Země vstává v podaní Karla Gotta.

V programe galavečera vystúpili Lucie Bílá, Ewa Farna, Marek Ztracený, Sebastian, Pavel Callta, skupiny Kabát, Jelen a Slza. Najväčší úspech však mali Miro Žbirka s Marikou Gombitovou a piesňou Nespáľme to krásne v nás, za ktorú dostali standing ovation. Moderátorom večera bol herec Ondřej Sokol.

Československá anketa Zlatý slávik prišla na svet v redakcii časopisu Mladý svět v závere leta roku 1962. S nápadom prišiel Ladislav Smoljak, v tej dobe člen redakčného tímu. Aj cenu vymyslel Smoljak, stala sa ňou púťová píšťalka, ktorá sa kupovala deťom a hovorilo sa jej "slávik". Prvým víťazom za rok 1962 bol Waldemar Matuška, v poslednom ročníku československej ankety za rok 1991 vyhrali Pavol Habera, Iveta Bartošová a skupina Team. Prvý slávik v ére samostatných štátov sa u našich západných susedov uskutočnil v roku 1996 a jeho víťazmi boli Karel Gott, Lucie Bílá a skupina Olympic.