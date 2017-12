Nakrúca sa film Posledný vlak na tému holokaustu

PRAHA - Nemecký režisér Joseph Vilsmaier začal dnes v Prahe nakrúcať film s tematikou holokaustu Posledný vlak. Do konca júna je naplánovaných štyridsaťdva filmovacích dní.

6. máj 2005 o 10:00

Vilsmaiera, ktorý sa predtým preslávil snímkou Stalingrad, nečaká vôbec ľahká úloha. Pre rozdielne predstavy o filme odskočili od spolupráce štyria kandidáti na režisérsku stoličku, medzi nimi aj režisér slovenského pôvodu Juraj Herz, Čech Ivan Fíla a Nemci Armin Mueller-Stahl i Rolf Schöbel.

Posledný vlak opisuje transport berlínskych židov do vyhladzovacieho tábora, uviedol pre nemeckú agentúru DPA hovorca produkcie Ivo Pavelek. Jednu z hlavných úloh hrá Sibel Kekilliová, hlavná predstaviteľka víťaznej snímky posledného Berlinale Gegen die Wand. V ďalších úlohách sa predstavia Gedeon Burkard a Marco Hofschneider.

Pavelek dodal, že ak všetko pôjde podľa plánu, film by sa do kín mohol dostať už na jeseň tohto roka. V tom prípade by teoreticky mohol byť nominovaný na najbližšie udeľovanie Oscarov v kategórii najlepší zahraničný film. (tasr)