Kate Bushová dokázala, že divadlo nepotrebuje obraz

Na pódiá sa britská speváčka vrátila po tridsiatich rokoch. Jej turné Before the Dawn spájalo iluzionistu, bábky aj tieňové divadlo.

Žena sa stratila na pobreží a klesá do temných morských vĺn. Bojuje o život, no jej manžel a syn si na ňu ani nespomenú. Z vody ju nakoniec zachránia bizarné rybie príšery, s ktorými potom žena zvedie ľúty boj na divadelnom pódiu. Medzitým jej do očí dramaticky žiaria reflektory helikoptér.

Takto opísal jednu scénu z veľkého koncertu Before the Dawn magazín Pitchfork. Pred dvoma rokmi ho predviedla britská speváčka Kate Bush v 22 mestách. Bolo to jej prvé živé vystúpenie po troch dekádach a jeho produkcia veľkolepá.

Pre video, ktoré sa odohrávalo pod vodou, sa dokonca Bushová nechala na tri dni zavrieť do vodnej nádrže. Oblečená len v záchrannej veste sedela zmáčaná vodou, až sa mierne podchladila. Pýtala sa vtedy seba samej: „Prečo to vlastne robím?“

Bolo to skutočne veľké predstavenie, na koncertoch sa podieľala divadelná spoločnosť Royal Shakespeare Company, dialógy k scénam napísal spisovateľ David Mitchell, autor knižnej predlohy Atlasu mrakov, a diváci mohli počas takmer trojhodinovej šou vidieť aj divadelné a tieňové divadlo a iluzionistu.

Búrlivé výšiny

Aj keď oceňované koncertné turné nakrúcali na videokamery, speváčka sa rozhodla záznam zatiaľ nezverejniť. Namiesto toho chce podporiť fantáziu poslucháčov a vydala teraz záznam zvukový – na troch CD nosičoch. Ponúka osobitý a podnetný zážitok.