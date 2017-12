René Magritte: Kľúč ku snom

BA-CA-Kuntforum vystavuje prvú rozsiahlu retrospektívu významného belgického maliara Reného Magritta. Magrittove magicko-konceptuálne zobrazenia z 20-tych až 60-tych rokov minulého storočia sú plné zašifrovaných a prekvapivých asociácií. V jeho výtvarnýc

6. máj 2005 o 0:00

h dielach je čitateľný značný vplyv dadaizmu a surrealizmu.

Výstava Reného Magritta vo viedenskom BA-CA-Kunstforume (Freyung 8) potrvá do 24. júla. BA-CA-Kunstforum je otvorené denne od 10.00 do 21.00, v piatok do 21.00.