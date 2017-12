Dnes Ortel, zajtra Hitler? Najpopulárnejšie české speváčky sa zastali extrémistov

Na Českých slávikoch si preberal ceny spevák, ktorý pôsobil v neonacistickej kapele. Celebrity na to zareagovali nesprávne.

29. nov 2016 o 13:34 Marek Hudec

Takmer pol druha milióna českých divákov sedelo v sobotu pri televízii. Sledovali vyhlasovanie víťazov ankety populárnej hudby Český slávik a bol to najúspešnejší program za minulý týždeň vôbec.

Aj keď sa víťazi vôbec nezmenili - hlavné ceny totiž získali rovnakí umelci ako pred rokom - v jej výsledkoch sa objavil znepokojivý trend.

Tak ako za posledných dvanásť mesiacov neklesla popularita Karlovi Gottovi, Lucii Bílej alebo kapele No Name, ceny si z pódia odniesol aj spevák Tomáš Ortel. Jeho úspech ukazuje, že sa v českej hudbe čoraz viac šíria nenávisť a strach.

Kapela Ortel si preberá Českého slávika. (zdroj: Mafra, Michal Růžička)

Šikovne naformulované texty

Ortel začínal ako devätnásťročný v neonacistickej kapele Conflict 88, ktorá okrem iného spievala: „Zobuďte sa bojovníci bielej Európy, zrazte konečne na kolená tých židovských psov.“

V profile magazínu Respekt síce hovoril, že ho v tom veku myšlienka textov nezaujímala, radikálny tón piesní plných rasovej neznášanlivosti si spevák priniesol aj do svojej súčasnej kapely Ortel.

Ministerstvo vnútra Českej republiky napríklad jej koncerty skúma v pravidelnej správe o extrémizme. V nej konštatovalo, že piesne Ortelu síce inklinujú k pravicovému extrémizmu, no sú formulované tak, aby hudobníkom nehrozil trestný postih.

Mnohí sa pýtajú: Nemala by byť takáto kapela vyradená zo súťaže?

Dobrí ľudia mlčia

V roku 2014 bol Ortel v Českom slávikovi na štvrtom mieste, vlani na druhom a minulú sobotu si cenu odnášal okrem kapely aj spevák. Niektorí mu v sále tlieskali, iní boli ticho a rómsky raper Radek Banga protestne udeľovanie cien opustil.

„Dobrí ľudia mlčia a tí, čo šíria nenávisť, sú čoraz hlasnejší,“ hovoril Banga pre portál Super.cz. „Môj dedo bol v koncentračnom tábore, umreli tam aj prastrýkovia. Boli by na mňa hrdí.“

Banga si myslí, že Český slávik dobre ukazuje situáciu v spoločnosti, v ktorej rastie hlas extrémistov. „Dnes Ortel, zajtra Hitler. Dúfam, že sa to nestane, že nie sme natoľko hlúpi,“ dodal.

Jeho gesto vyvolalo rôzne reakcie.

Berme život s nadhľadom, odkazuje Lucie Vondráčková. (zdroj: Mafra, Michal Růžička)

Zbytočné?

Podporu Bangovi vyjadrila Iva Pazderková či Marta Jandová. Spevák Ben Cristovao sa zas na udeľovaní nezúčastnil, poslal stanovisko: "Ľudia, ktorí sú schopní oceniť fašizmus, sú pre mňa nechutní." Jedna z najpopulárnejších českých speváčok Lucie Bílá sa však ocitla na opačnej strane barikády. Pre denník Blesk vyhlásila:

„Gesto Radka Bangu bolo veľmi zbytočné. Sú veci, ktoré sa verejne nehovoria, mali by sa hovoriť v súkromí.“

Podať si ruky môže s Luciou Vondráčkovou, ktorá vyhlásila, že rovnako ako v živote aj v hudbe by sme mali mať čo najväčšiu pestrosť. „Berme život trochu s nadhľadom a humorom.“

Tak, ako humor nevyvolávajú mnohé texty Ortelu priživujúce sa na islamofóbii a šírení strachu z menšín, aj výroky najpopulárnejších speváčok by bolo treba brať s najväčšou vážnosťou. Myslí si to napríklad šéfredaktor Respektu Erik Tabery.

Zdá sa mu, že mnohým celebritám chýbala odvaha. Pripomína, že keď kedysi herca Huga Haasa vyhodili z Národného divadla preto, že bol Žid, "mnoho ľudí mlčalo, tí lepší niečo namietali v súkromí. Ešte by som prijal, keď sa niekto na slávikovi neozval preto, že nemá guráž alebo mu je to jedno. Ale kritizovať jedného z mála, čo tu odvahu mal, to je už šialené," napísal na facebooku.

