Chris Tucker súhlasil s tretím pokračovaním Križovatky smrti

6. máj 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 6. mája (SITA) - Tretie pokračovanie úspešnej komédie Križovatka smrti sa konečne môže začať nakrúcať. Čakalo sa totiž na to, kým hlavný predstaviteľ, herec Chris Tucker, podpíše zmluvu. Herec, ktorý okrem Križovatky smrti v roku 1998 nakrútil iba dva ďalšie filmy, podpísal zmluvu so spoločnosťou New Line na dva ďalšie projekty, za ktoré zarobí v prepočte jednu miliardu a 120 miliónov korún. Tucker súhlasil, že sa na strieborné plátno vráti, pričom jeho herecký kolega Jackie Chan za film zarobí skoro 560 miliónov korún. Filmu by sa mal ujať režisér Brett Ratner. Predpokladá sa, že film sa bude nakrúcať v Los Angeles a Paríži. Jeho uvedenie do kín je predbežne naplánované na leto 2006.