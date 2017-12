Carmen Electra sa zmýlila a kúpila iný dom, ako chcela

BRATISLAVA 6. mája (SITA) - Americká herečka Carmen Electra si zmýlila domy a kúpila úplne iný, ako si myslela, že kupuje.

6. máj 2005 o 13:00 SITA

Kuriózne na celej situácií je, že hviezda z Baywatchu prišla na svoj omyl až v deň keď sa do domu s manželom Daveom Navarrom sťahovali.

Electra si vraj neuvedomila, že v skutočnosti chceli kúpiť vedľajší dom. "V podstate išlo o to, že sme kúpili iný dom, ako sme chceli. Jednoducho som si ich zmýlila a zistila som to, až keď som vkročila do obývačky," povedala herečka. Teraz Electra dom miluje aj napriek tomu, že na začiatku bola trochu sklamaná. Podľa jej slov si naň už zvykla.