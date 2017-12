Jennifer Anistonová bojuje so stresom cigaretami

BRATISLAVA 6. mája (SITA) - Bývalá hviezda seriálu Priatelia Jennifer Anistonová údajne začala vo veľkom fajčiť, aby sa tak vyrovnala so stresom, ktorý pre ňu znamená rozchod s manželom Bradom Pittom.

6. máj 2005 o 15:30 SITA

"Normálne fajčievala tak dve-tri cigarety denne. Dnes fajčí jednu od druhej, hryzie si nechty a správa sa ako niekto, kto prežíva silný vnútorný stres," povedal jeden z jej priateľov pre femalefirst.co.uk. Táto 36-ročná herečka priznala, že sa snaží vybudovať svoj život nanovo a uvažuje o kúpe domu v Londýne. Údajne sa totiž obáva toho, že by v Malibu stretla svojho bývalého manžela s novou milenkou. "Malibu je veľmi malá a exkluzívna komunita. Obáva sa, že by Brada stretla s novou ženou. Jej nočnou morou je, že by tou ženou mohla byť Angelina Jolie," dodal blízky zdroj.