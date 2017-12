Filmové novinky, ktoré sa tento týždeň oplatí vidieť v kinách

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách.

2. dec 2016 o 8:39 Miloš Ščepka

video //www.sme.sk/vp/34966/

24 týždňov

(24 Wochen, Nemecko 2016, 103 minút)

Astrid (Julia Jentsch) je populárna nemecká herečka a televízna komička. Jej radosť z vytúženého tehotenstva však prekazí správa, že dieťatko sa pravdepodobne narodí s chorým srdcom a Downovým syndrómom. Scenáristka a režisérka Anna Zohra Berrachedová realisticky no s citom stvárnila najintímnejšie myšlienky a emócie ženy, ktorá musí urobiť zásadné rozhodnutie. Prv, ako nadíde 24. týždeň tehotenstva.

James White

(USA 2015, 85 minút)

Vysoko cenený nezávislý americký film, financovaný aj prostredníctvom Kickstartera, je portrétom typického súčasníka – nezodpovedného, záhaľčivého, pôžitkárskeho Newyorčana, ktorý sa necháva vydržiavať matkou. Jej vážna choroba však rázne zmení Jamesov život. Scenáristu Josha Monda inšpirovali pesničky rappera Kida Cuiho, ktorého – pod občianskym menom Scott Mescudi – do svojho filmu aj obsadil.

Santa je stále úchyl

(Bad Santa 2, USA 2016, 92 minút)

Billy Bob Thornton sa po trinástich rokoch vracia v cynickej antivianočnej kriminálnej komédii o pijanovi a povaľačovi, ktorý na vlastné obohatenie neváha zneužiť ani poéziu Vianoc. Pretože aj po rokoch je stále na dne, povolá opäť svojho „vzrastovo znevýhodneného“ kamaráta a vyberú sa vybrakovať chicagskú charitatívnu organizáciu, ktorá v skutočnosti nie je až tak celkom dobročinná. Matku hlavného hrdinu stvárnila Kathy Batesová.

Tri generácie

(About Ray, USA 2015, 87 minút)

Slobodná matka Maggie (Naomi Watts) sama nevie čo so životom, ale to je ten najmenší problém. Jej matka Dolly (Susan Sarandon) je výstredná lesbička a dcéra Ray (Elle Fanning) transsexuálka, ktorá túži po operatívnej zmene pohlavia na mužské. Podarený trojlístok z New Yorku zúfalo hľadá spôsob, ako zostať spolu, rozumieť si, tolerovať sa a fungovať ako rodina. Tretí autorský projekt britskej filmárky Gaby Dellalovej síce vznikol v USA už vlani, ale do amerických kín sa ešte nedostal.

Underworld: Krvavé vojny

(Underworld: Blood Wars, USA 2016, 92 minút)

Podobne ako Santa je stále úchyl, aj tento filmový príbeh sa začal v roku 2003. Tvorkyňa vizuálnych efektov, kameramanka a televízna režisérka Anna Foersterová nakrútila v Česku ako svoj režijný debut piatu časť ságy o upírskej bojovníčke Selene (Kate Beckinsale). Na nakrúcaní sa podieľali mnohí českí herci a filmári. Do amerických kín sa film dostane až v januári 2017. Hoci sa pôvodne klebetilo, že bude záverom série, upíri i vlkolaci sú extrémne odolní. Šiesta časť sa už pripravuje.

Vaiana: Legenda o oceáne

(Moana, USA 2016, 103 minút)

Nápad Walta Disneyho nakrúcať celovečerné animované filmy podľa rozprávok z celého sveta, slávi úspechy už osemdesiat rokov. Prvá bola Snehulienka v roku 1937. Najnovším prírastkom do rodiny disneyovských princezien a bojovníčok je Polynézanka Vaiana (v origináli Moana), ktorá pre záchranu svojho ľudu neváha nasadiť život a spriahnuť sa s celkom zabudnutým polobohom Mauim. Päťdesiatu šiestu dlhometrážnu disneyovku do kín sprevádza krátky predfilm Inner Workings.