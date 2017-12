George Clooney sa možno čoskoro ožení

6. máj 2005 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 6. mája (SITA) - Hollywoodsky herec George Clooney a jeho priateľka Lisa Snowdonová rozpútali rozruch okolo ich prípadnej svadby. "George uvažuje o tom, že by sa opäť oženil, zatiaľ čo Lisa rezervuje sobášne siene pod priateľovým menom," uviedol pre server femalefirst.co.uk blízky priateľ. "Lisa chce, aby sa všetko držalo v čo najväčšej tajnosti. No zakaždým, keď nakupuje oblečenie, vždy sa na dlho zastaví v oddelení so svadobnými šatami," dodal zdroj. George Clooney prednedávnom vyhlásil, že sa veľmi obáva toho, že čoskoro veľmi zostarne.