Štúdiá Walta Disneyho vynašli novú hru: Nájdi desať rozdielov

Animovanú princeznú Moanu premenovali v Európe na Vaianu. Asi aby si ju nemýlili s talianskou pornoherečkou.

2. dec 2016 o 10:44 Miloš Ščepka

Po zmrznutej Škandinávii v Andersenovskom Ľadovom kráľovstve prichádza horúca Oceánia. Namiesto bielej hnedá, zelená a modrá. Namiesto mrakov páliace slnko. A to sú asi tak všetky novinky. Filmové štúdiá Walta Disneyho varia svoje celovečerné animované filmy podľa pôvodného a nemenného receptu už osem desaťročí.

Ani najnovšia disneyovka – digitálne animovaný rodinný film Vaiana – sa v podstate nelíši od päťdesiatich piatich predchádzajúcich. Jednoduchý príbeh podľa ľudovej rozprávky s odvážnou princeznou, komickí spoluhráči, hrôzu naháňajúci, no v podstate úbohí protihráči, nevtieravý dôraz na tradičné hodnoty, veselé zvieratká – a mnoho, tentoraz skutočne mnoho pesničiek.

U Disneyho hrajú na istotu

Hlavná hrdinka sa v origináli volá Moana, rovnako ako celý film. V Európe ju premenovali na Vaianu. Možno preto, aby si ju publikum na starom kontinente nemýlilo s kultovou talianskou pornoherečkou Moanou Pozzi… Tunajší distribútor stručný pôvodný titul rozvinul do podoby Vaiana: Legenda o oceáne. V Českej republike tiež vyznávajú heslo „čím viac slov – tým viac Disney“, a tak jednoslovný názov vyšperkovali na Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa.

Zanovitá dcéra náčelníka tropického ostrova túži po plavbe na šírom mori, lenže to je tabu. Poruší otcov zákaz i tradície predkov a vyberie sa hľadať celkom zabudnutého poloboha Mauiho, aby zachránila svoj svet pred istou záhubou.

Tvrdohlavá dievčina a samoľúby poloboh majú svoje predobrazy v Mulan, Pocahontas, Kráske a zvierati, Herculovi či mnohých ďalších disneyovkách. Je to osvedčená, ale aj opozeraná dvojica. Nová a svieža môže prichodiť len celkom mladým divákom, ktorým doma rodičia neprehrávajú videá s klasickými filmami Walta Disneyho.

Prastarý je aj príbeh. Nielen preto, že pramení z tichomorského folklóru, ale najmä preto, že ôsmi ústrední scenáristi aj desiatky ďalších, ktorí sa na scenári podieľali, mali pravdepodobne za úlohu odstrániť všetko originálne, svieže, pôvodné, netradičné, prekvapivé, hravé – a recyklovať čo najviac osvedčeného a veľa ráz použitého z disneyovských archívov.

Besné kokosy v animovanej opere

Zostala zápletka, ktorá by vydala na pol hodiny filmového rozprávania, lenže producenti za svojich 150 miliónov chceli aspoň sto minút. A tak sa spieva a tancuje a tancuje a spieva a spieva a tancuje... až aj sám veľký Maui v návale sebakritiky okríkne Vaianu: „Ak teraz začneš spievať, povraciam sa!“ Nejeden divák dobre vie, o čom hovorí.

Pesničky sprevádzajú pestrofarebné ilustratívne prvoplánové klipy, ale je ich tak veľa, že celý film pôsobí ako animovaná opera. Preklad je kvalitný, no z polynézskeho folklóru vychádzajúce piesne pre svoju netradičnú melodiku a voľne veršované texty pôsobia v slovenskom jazyku nanajvýš čudne.

Rovnako, ako citácia Mad Maxa či Vodného sveta s besnými kokosovými orechmi v úlohe zlosynov.

Vysoko nad priemer ťahá film animácia. Práca so štruktúrami je dokonalá. Morské i pevninské scenérie pôsobia realistickejšie než skutočnosť. Postavy sú síce disneyovsky štylizované, no ich pohyby, mimika, gestikulácia, vlnenie vlasov, šupín, štetín a peria je na nerozoznanie od hraného filmu. Osviežením je i rozprávanie častí príbehu prostredníctvom oživených Mauiho tetovaní.

Vaiana je majstrovská pochúťka pre oči, upečená starými postupmi, podľa starého receptu a zo starých surovín. No ak hľadáte svieže nápady a niečo pre dušu aj rozum, nezúfajte – tradičný krátky predfilm Inner Workings v réžii Leonarda Matsudu je na prasknutie nabitý jedným i druhým. Body k dobru si Vaiana zaslúži aj za občasný záblesk sebairónie, ktorá vrcholí v tradičnom potitulkovom gagu. Škoda, že siahodlhé záverečné titulky nevydrží sledovať do konca nikto.