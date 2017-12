V kinách bude znieť hymna a každý musí stáť, rozhodol indický súd

Vlastenectvu sa v Indii darí. Diváci tlieskajú, keď premiér vyfacká novinára.

2. dec 2016 o 13:00 Kristína Kúdelová

Keď sú v kine, Indovia sa správajú pomerne netradične. Sedieť ticho a bez pohybu by ich celkom nebavilo, striehnu na chvíľu, keď budú môcť radostne zapísať alebo zatlieskať. Na to im stačí, že sa na plátne prvýkrát zjaví ich obľúbený herec alebo že sa mu podarí vyhrať súboj so záporným hrdinom.

Akoby ich pri premietaní viedla rozprávková túžba po spravodlivosti. Odteraz by však mali v indických kinách platiť iné pravidlá. Vážnejšie.

Najvyšší súd v stredu rozhodol, že pred každým premietaním sa v každom kine musí zahrať indická hymna. Na plátne sa ukáže indická zástava a diváci by sa mali postaviť. Súd svoje rozhodnutie zdôvodňuje tým, že prišiel čas, "aby Indovia prejavili angažované vlastenectvo a oddanosť národu", cituje ho Indian Express.

Kino, miesto na boj s korupciou

Indické kiná majú desať dní na to, aby sa zariadili a nový zákon plnili.