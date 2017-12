Legendárny berlínsky klub Tresor končí svoje oslavy v Bratislave

Nemci vedeli výborne využiť priestory bývalého obchodného domu na Potsdamer Platzi.

2. dec 2016 o 13:32 Michal Hvorecký

„Bez Tresoru by sa Berlín nestal tým, čím je dnes. Hoci to znie domýšľavo, je to pravda. Tresor bol prototyp výnimočného klubu, čo sa podarí len v správnom čase na správnom mieste, so správnym obsahom a zanietenými ľuďmi. Náš princíp dočasného využívania priestorov s nízkym nájomným dnes kopírujú mnohé kluby a kreatívne priestory, ktoré vytvárajú berlínsky štýl,“ hovorí Dimitri Hegemann.

V marci 1991 založil na Potsdamer Platzi klub Tresor - v pôvodnom trezore obchodného domu Wertheim a dnes pôsobí v bývalej teplárni v centre Berlína. Za štvrťstoročia usporiadal 5000 klubových nocí, počas ktorých zaznelo 30 000 vystúpení. Svetové renomé si popri podujatiach vytvorilo aj rovnomenné hudobné vydavateľstvo. Oboje založil Dimitri Hegemann, ktorý ako prvý našiel odvahu predstaviť európskemu publiku nových amerických producentov a dídžejov a spoluvytváral nový smer klubovej kultúry.

Spolupracoval so Subclubom

Berlínsky klub oslávil 25. narodeniny svetovým turné od Sydney až po Paríž a v lete dokonca veľkým vlastným festivalom v nemeckom hlavnom meste. Poslednou zastávkou osláv bude v sobotu 3. decembra Bratislava. S tamojším SubClubom pod hradnou skalou spája Tresor dlhoročná spolupráca, vášeň pre techno a niekoľko nahrávok.

Hlavnou hviezdou dlhej bratislavskej noci bude legendárny Angličan Regis. Z Berlína pricestuje Pacou, pre ktorého je Tresor druhým domovom a z Viedne talentovaná producentka Claudia Anderson. Zahraničných hostí doplnia domáci Rumenige, Loktibrada a Benco. Začiatok je o 22.00.

Prehovorí underground

V utorok 6. decembra o 18.00 premietnu v bratislavskom Goetheho inštitúte dokumentárny film SubBerlin, ktorý rozpráva príbeh Tresoru od vzniku až do zatvorenia pôvodného priestoru roku 2005. Prehovoria v ňom viacerí pamätníci undergroundových začiatkov aj mnohí DJs, ktorí sú už dnes superhviezdami elektronickej scény. Film získal v Londýne cenu za najlepší hudobný dokument roka.

Autor je spisovateľ