Mohol sa stretnúť Karl Wildburn s lady Mallowanovou?

Pseudonym je skvelým maskovaním, ak nechcete o sebe prezradiť, kto ste, či jednoducho potrebujete mať umeleckú identitu odstrihnutú od súkromnej.

8. dec 2016 o 16:42 Martin Kasarda

Čo si mohli porozprávať Jeroen Anthonisz van Aken a Allen Stewart Konigsberg, keď sa stretli? A mohol si k nim prisadnúť Boleslav Záhorský či Karl Wildburn. A mala rada Agatha Mary Clarissa lady Mallowanová, rodená Millerová, speváčku Anna Mae Bullockovú?

Vianoce sú aj sviatkom odhaľovania darčekov a tajomstiev. A pseudonym býva často takýmto tajomným menom, za ktorým sa skrýva človek z mäsa a kostí.

Pseudonym je skvelým maskovaním, ak nechcete o sebe prezradiť, kto ste, či jednoducho potrebujete mať čosi ako umeleckú identitu odstrihnutú od svojej súkromnej. Tak to spravil C. S. Lewis, keď stvoril alter ego N. W. Clerka, lebo svoje vnútorné napätia a traumu zo smrti manželky nechcel publikovať pod vlastným menom. Niekedy chce autor vytvoriť svoje alter ego, ktoré bude za neho vystupovať v niektorom zo žánrových svetov, ako to bolo v prípade Salvatore Lombina, ktorý sa pod detektívky podpisoval ako Ed McBain a pod serióznejšie knihy ako Evan Hunter.