Medzi laureátmi Grammy sú aj David Bowie a Jean-Michel Jarre

Speváčka Beyoncé získala deväť nominácií.

6. dec 2016 o 18:22 TASR

LOS ANGELES. Až deväť nominácií na hudobné ceny Grammy získala v utorok americká speváčka Beyoncé, s úspechom v ôsmich kategóriách môžu rátať Drake, Rihanna a Kanye West.

Prinášame výber z nominácií:

Album roka: "25," Adele; "Lemonade," Beyoncé; "Purpose," Justin Bieber; "Views," Drake; "A Sailor's Guide to Earth," Sturgill Simpson.

Nahrávka roka: "Hello," Adele; "Formation," Beyoncé; "7 Years," Lukas Graham; "Work," Rihanna featuring Drake; "Stressed Out," Twenty one pilots.

Pieseň roka (oceňujú sa autori): "Formation," Beyoncé, Khalif Brown, Asheton Hogan a Michael L. Williams II; "Hello," Adele a Greg Kurstin; "I Took a Pill In Ibiza," Mike Posner; "Love Yourself," Justin Bieber, Ed Sheeran a Benjamin Levin; "7 Years," Lukas Forchhammer, Stefan Forrest, Morten Pilegaard a Morten Ristorp.

Nováčik roka: Kelsea Balleriniová; The Chainsmokers; Chance the Rapper; Maren Morrisová; Anderson Paak.

Najlepší popový vokálny album: "25," Adele; "Purpose," Justin Bieber; "Dangerous Woman," Ariana Grandeová; "Confident," Demi Lovatová; "This Is Acting," Sia.

Najlepší popový vokálny album tradičnej hudby: "Cinema," Andrea Bocelli; "Fallen Angels," Bob Dylan; "Stages Live," Josh Groban; "Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin," Willie Nelson; "Encore: Movie Partners Sing Broadway," Barbra Streisandová.

Najlepší rockový album: "California," Blink-182; "Tell Me I'm Pretty," Cage the Elephant; "Magma," Gojira; "Death of a Bachelor," Panic! at the Disco; "Weezer," Weezer.

Najlepší R&B album: "In My Mind," BJ the Chicago Kid; "Lalah Hathaway Live," Lalah Hathawayová; "Velvet Portraits," Terrace Martin; "Healing Season," Mint Condition; "Smoove Jones," Mya.

Najlepší jazzový vokálny album: "Sound of Red," René Marieová; "Upward Spiral," Branford Marsalis Quartet With Special Guest Kurt Elling; "Take Me to the Alley," Gregory Porter; "Harlem On My Mind," Catherine Russellová; "The Sting Variations," The Tierney Sutton Band.

Najlepší jazzový inštrumentálny album: "Book of Intuition," Kenny Barron Trio; "Dr. Um," Peter Erskine; "Sunday Night at the Vanguard," The Fred Hersch Trio; "Nearness," Joshua Redman & Brad Mehldau; "Country for Old Men," John Scofield.

Najlepší country album: "Big Day In A Small Town," Brandy Clarková; "Full Circle," Loretta Lynnová; "Hero," Maren Morrisová; "A Sailor's Guide to Earth," Sturgill Simpson; "Ripcord," Keith Urban.

Najlepší album alternatívnej hudby: "22, A Million," Bon Iver; "Blackstar," David Bowie; "The Hope Six Demolition Project," PJ Harveyová; "Post Pop Depression," Iggy Pop; "A Moon Shaped Pool," Radiohead.

Najlepší rapový album: "Coloring Book," Chance the Rapper; "And the Anonymos Nobody," De La Soul; "Major Key," DJ Khaled; "Views," Drake; "Blank Face LP," ScHoolboy Q; "The Life of Pablo," Kanye West.

Najlepší album elektronickej/tanečnej hudby: "Skin," Flume; "Electronica 1: The Time Machine," Jean-Michel Jarre; "Epoch," Tycho; "Barbara Barbara, We Face A Shining Future," Underworld; "Louie Vega Starring...XXVIII," Louie Vega.

Mená laureátov sa verejnosť dozvie v priebehu galavečera už 59. udeľovania Grammy (v celkove 84 kategóriách), ktorý sa uskutoční 12. februára 2017 vo viacúčelovej hale Staples Centre v kalifornskom Los Angeles.