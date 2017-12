Nová hviezda Pohody? To musí byť žart

Hudobný festival zverejnil dve veľké mená z programu a jeden zvláštny nápad.

7. dec 2016 o 10:12 Marek Hudec

Mala to byť pieseň o mužoch, ktorí nevedia tancovať, a zábavka slúžiaca ako reklama k televíznej šou. Duo nórskych bratov Ylvis vytvorilo najväčší hudobný úlet roku 2013 s názvom The Fox (What Does The Fox Say), ktorý v tom čase preletel hádam všetky domáce zábavy.

„Mačka robí mňau, vtáčik šteboce, ale čo na to povie líška?“ pýtajú sa hudobníci v najpopulárnejšom videu roku na youtube. Má viac ako 600 miliónov prehratí. Súčasťou úspechu bol zámerne hlúpy text, veľmi jednoduchý diskotékový rytmus a zvieracie kostýmy, ktoré hudobníci nosia vo videu.

Práve táto pesnička však bude otvárať náš najväčší hudobný festival Pohoda. Duo Ylvis totiž vystúpi na jeho úvodnom večere. Pre niekoho to môže byť šok, v niekom to vyvolá úsmevy.

video //www.youtube.com/embed/jofNR_WkoCE

Bolo nás jedenásť

Okrem toho, že ich pieseň The Fox (What Does The Fox Say) zrejme pozná každý, sú však Ylvis aj vo svete známymi a uznávanými humoristami. „Zdalo sa nám smiešne, že by sme sa pokúsili vytvoriť hlúposť o tom, čo hovorí líška, ktorú by sme potom prezentovali ako hit v Spojených štátoch. Tá pieseň by vôbec neuspela a my by sme si potom z toho mohli robiť srandu,“ hovorili Ylvis pre magazín Entertainment Weekly.

Ich zámer nevyšiel a paródia sa skutočne stala hitom, dostala sa do niekoľkých rebríčkov najhranejších piesní. Duo Ylvis je aj súčasťou nového nápadu Pohody.

Úvodný večer festivalu bude v ďalšom roku patriť zámerne humoru. Ylvis vo svojich piesňach prinesie profesionálnu paródiu na mnohé hudobné žánre.

Okrem severských zabávačov však festival ukáže aj to najzábavnejšie z domácej scény. Koncert Chiki Liki Tu-a s piesňami o platení daní a čakaní na úradoch preto vo štvrtok večer nie je prekvapením.

video //www.youtube.com/embed/mbyzgeee2mg

Repete?

Mnohých určite poteší, že sa ako súčasť tohto konceptu na hlavnom pódiu festivalu odohrá aj legendárny album Bolo nás jedenásť od Lasicu, Satinského a Filipa z roku 1981. "Silným impulzom pre nás bolo potvrdenie Ylvis, pretože robia podobnú recesiu, podobne silnú a vtipnú, aj keď, samozrejme, z úplne iného konca. Z toho vznikol nápad venovať štvrtkový večer humoru," hovorí Michal Kaščák.

Pre pamätníkov bude ešte jedna novinka. Podľa PR manažéra festivalu Antona Repku mnohí oslovovali Pohodu so žiadosťou, aby niekedy zopakovala program prvého ročníka. Aj keď sa jej veľké 20. jubileum oslavovalo pred rokom, ale vtedy jedna z kapiel - ruskí Auktyon - nemohla prísť. Prianie fanúšikov sa teda organizátorom podarí splniť až teraz.

Preto počas sobotňajšieho večera festival prinesie všetkých ôsmich účinkujúcich z roku 1997 v poradí, v akom kedysi vystupovali.

video //www.youtube.com/embed/aNzCDt2eidg

Skinny Love

Druhým známym zahraničným interpretom, ktorý navštívi Pohodu, je britská speváčka Jasmine Lucilla Elizabeth Jennifer van den Bogaerde, známa skôr ako Birdy. Bola nominovaná na Brit Awards a jej meno pochádza z prezývky, ktorú v skorom detstve dostala od rodičov. Keď ju totiž rodičia kŕmili, pripomínala malé vtáčatko s otvorenými ústami.

Širšia verejnosť si jej talent prvý raz všimla na súťaži Open Mic UK a jej debutový album bol na vrchole rebríčkov predajnosti v Austrálii, Belgicku a Holandsku.

Preslávila ju cover verzia piesne Skinny Love, kde nežným, jemným hlasom za sprievodu pomalých klavírnych tónov prespievala folkovú baladu o rozchode od amerického speváka Bona Ivera.

Aj toho chcela, mimochodom, Pohoda tento rok pozvať, no v lete sa rozhodoval nekoncertovať a Slovensko preto zatiaľ nenavštívi. Povesť nášho najväčšieho hudobného festivalu medzitým rastie, pretože bol nominovaný až v štyroch kategóriách ocenení za najlepšie festivaly European Festival Awards.