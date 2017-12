Matt Damon popiera, že by sa podieľal na čínskej propagande

V najdrahšom čínskom filme v histórii hrá hlavnú úlohu Američan.

7. dec 2016 o 14:01 Kristína Kúdelová

V žiadnej historickej knižke sa to nepíše, nespomínajú to ani učebnice dejepisu, ale za Čínskym múrom je tajomstvo. Nevznikol ako ochrana pred nájazdmi Mongolov, ale ako ochranná bariéra ľudstva pred neznámymi, agresívnymi monštrami. Túto bielu dieru v dejinách sa pokúsil zaplniť najdrahší film v histórii čínskej kinematografie Veľký čínsky múr. The Great Wall.

Kritici to však zatiaľ veľmi neocenili, miesto toho sa začali pýtať, prečo v ňom hrá hlavnú úlohu Matt Damon. To už sa aj do Číny dostalo hollywoodske klišé, že svet môže zachrániť len biely Američan?

Číňania nás chcú nainfikovať svojimi hodnotami

Vraj je to naopak. Nákladná a výpravná produkcia Veľký čínsky múr má byť prvým filmom, ktorým sa Číňanom podarí dobyť aj západný trh. Sprievodným plánom je, že sa k Európanom a Američanom podprahovo dostanú hodnoty východnej kultúry - presne tak, ako sa to podarilo tým americkým vďaka Hollywoodu.

A kritickí Číňania, ktorí pochopili svoje obmedzené možnosti, si na pomoc zavolali rovno tých najkompetentnejších. Film je americkou koprodukciou a jej strojcovia počítali s tým, že taký nezvyčajný experiment treba uviesť opatrne.

Americké a európske publikum uvidí trailer, v ktorom je hlavným hrdinom Matt Damon. Hrá muža, ktorý sa po príchode do Číny predstaví ako obchodník, čo by rád nakúpil strelný prach, domáci v ňom však vidia zlodeja. V tej chvíli však do krajinu vtrhnú monštrá a Damon prosí čínskych vodcov, aby ho pustili medzi seba a dovolili mu s nimi vybudovať bezpečnejší svet.

Čínske publikum dostalo inú verziu.