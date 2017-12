Bolo nás jedenásť, bude nás opäť. Na Pohode ožijú piesne z legendárneho albumu

Skvosty Lasicu, Satinského a Filipa prespievajú nové generácie hudobníkov.

7. dec 2016 o 15:42 Eva Andrejčáková

Pozor, toto nie je nostalgia, ale stále platná výzva: do batôžka si nalož pretvárku, lož a faloš a potom zahoď všetko do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.

Pohody bude viac, keď sa na našom najväčšom hudobnom festivale bude spievať aj táto pesnička. Jej organizátori to v utorok potvrdili s dodatkom, že po rokoch to konečne má vyjsť. Legendárny album Bolo nás jedenásť zaznie na festivale Pohoda naživo. Hoci viacerí z tých, čo ho vytvorili, už nie sú medzi nami, sú tu nové generácie umelcov. Tí radosť z ich skvelých pesničiek s rovnakou radosťou sprostredkujú.

Čo si doba vypýtala

Dekadentný vtip, ľahkosť hudby aj textov, veľké tvorivé potešenie a plné vrecká rozumu. To všetko spojili Milan Lasica, Július Satinský, Jaro Filip a Tomáš Janovic, keď v roku 1981 nabrali druhý dych a vytvorili spolu platňu Bolo nás jedenásť. Hoci to neboli radostné časy, vedeli presne, ako sa do nich s humorom utrafiť.