Trump nie je taký hlúpy, ako ho hrám ja, pripúšťa Alec Baldwin

Americký herec dokonalo zosmiešňuje budúceho prezidenta. Prestane, len keď Trump splní jeho podmienku.

8. dec 2016 o 13:23 Kristína Kúdelová

Absolvent politických vied z univerzity vo Washingtone a jeden z najväčších sympaťákov v Hollywoode dlho nemal voľnú sobotu. Alec Baldwin sa obetoval pre dobro vlasti, počas volebnej kampane v Spojených štátoch amerických vystupoval v šou Saturday Night Live a v komických scénkach sa prevliekal za Donalda Trumpa. A výsledok? Dokonalý.

Pred zrkadlom si nacvičoval všetko podstatné. Zošpúliť pery, vysunúť spodnú sánku dopredu, držať ústa vo výraznom otvorení. Osvojil si mávanie rukami pred telom a nahodil postoj zostarnutého machra. O účes sa mu postarali profesionáli v maskérni a bolo to. S hlasom nebolo treba špeciálne pracovať, Baldwin ho má od Trumpa skoro až na nerozoznanie podobný.

Najprv si myslel, že sa ukáže iba v niekoľkých televíznych epizódach, Trumpa v nich zdiskredituje a potom, keď bude prezidentkou Hillary Clintonová, začne sa už venovať niečomu inému.

Bohužiaľ, situácia ho donútila pokračovať. Čo je dnes možno jedna z mála vecí, ktoré budúci prezident na svojom volebnom víťazstve ľutuje. Alecovi Baldwinovi už poslal odkaz, ako inak, cez twitter.

Alec Baldwin ako Donald Trump. (zdroj: YOUTUBE)

Liberalizmus je mentálna porucha

Nahnevala ho minulotýždňová epizóda. Baldwin zinscenoval "bezpečnostnú poradu" v Trump Tower. Noví radcovia by podnikateľovi radi vysvetlili, čo ho na prezidentskom poste čaká, no on je nesústredený a stále iba hľadí do svojho iPhonu a tweetuje.