Jožo Ráž: Končíme. Tentoraz už definitívne

Líder skupiny Elán hovorí, že komunisti im poslali ďakovný list za pieseň o Fidelovi Castrovi

11. dec 2016

Dohodnúť rozhovor so spevákom Elánu trvalo tri mesiace. Nakoniec sa s denníkom SME stretol vo svojej kancelárii so zatiahnutými závesmi, obklopený plagátmi kapely, na jednej stene visel plagát Fidela Castra, v ďalšom kúte obrázky nahých žien.Súčasťou atmosféry bola aj sviečka, ktorú asistentka zapálila, než JOŽO RÁŽ vošiel. Jeho kapela patrí na Slovensku k dlhodobo najpopulárnejším, no zrejme má rovnako veľa fanúšikov ako kritikov.

Na stole máte položené malé sošky, a keď ste prišli, zapálili ste sviečku. Je to symbolom niečoho?

„Sviečka je moja ochrana pred všetkými zlými silami a okolo nej tu mám bodyguardov.“

V roku 2013 ste povedali, že o tri roky skončíte. Teraz je 2016. Kedy skončíte?

„Ešte to bude trvať jeden a pol roka. Ja potom skončím, kapela si ešte môže hrať, koľko len chce.“

Prečo chcete skončiť?

„Lebo som slávny. Som neznesiteľne slávny a urobil som toho dosť. Už sa mi nechce. Zastávam teóriu, že skončiť treba vtedy, keď ťa ľudia žerú. Keď ich už nebudeš zaujímať, vtedy je už neskoro, vtedy sa človek môže len zastreliť.“

Čo budete robiť, keď nebudete hrávať na koncertoch?

„Budem sedieť doma, vypnuté telefóny. Nič iné nepotrebujem. Po ničom inom ako po samote netúžim. Zo všetkých strán sa na mňa vrhajú ľudia, hovoria: odfoť sa so mnou, povedz niečo mame do telefónu, stokilový chlap ma vyruší pri obede a musím k nemu byť slušný. Stále ma otravujú, ani do obchodu nemôžem ísť. Takže radšej nechodím nikde. Ľudia ako verejnosť sú veľmi nevychovaní. Je to veľmi ťažké s touto popularitou.“

Na koncertoch sa však nezdá, že by ste ich mali plné zuby.