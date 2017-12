Leonardo DiCaprio venoval Trumpovej dcére svoj ekologický dokument

Slávnemu hollywoodskemu hercovi záleží na tejto planéte a chce, aby o tom vedel aj budúci americký prezident.

9. dec 2016 o 14:13 Eva Andrejčáková

Donald Trump má krásnu dcéru, cez mamu má Ivanka Trump dokonca české korene. Počas agresívnej prezidentskej kampane otcovi usilovne pomáhala, keď preňho posilňovala tábor naklonený liberálom.

Stále pracuje vo vedúcej pozícii firmy svojho otca, kde ju aj zastihol nečakaný darček. Britský denník Independent píše, že herec Leonardo DiCaprio ju prekvapil DVD-čkom s dokumentom Before de Flood, v ktorom sa hollywoodska hviezda pokúša riešiť problém globálneho otepľovania a prísť na to, ako sa dá svet zachrániť pred záhubou.

Režisér Fischer Stevens hovorí v dokumente prostredníctvom známeho filantropa, posla mieru a environmentálneho aktivistu o alarmujúcich extrémoch planéty. DiCaprio v ňom vedie rozhovory s osobnosťami politiky a ekológie.

Ivanka Trump. (zdroj: WIKIPÉDIA)

Film Before the Flood je ako dar pre Trumpovu dcéru povšimnutiahodný aj preto, lebo budúci americký prezident patrí do menšiny svetových politických vodcov, ktorí existenciu globálneho otepľovania popierajú.

V jednom zo svojich dávnejších statusov na Twitteri napríklad Trump píše, že zmenu klímy vymysleli Číňania, aby skrížili cestu americkému priemyslu.

Ivanka Trumpová napriek otcovmu skepticizmu nedávno naznačila, že by sa chcela postaviť na čelo boja proti klimatickým zmenám, lebo to považuje za dôležité. DiCaprio sa touto témou už roky zaoberá a práve tak vyjadril podporu aj prezidentovi Barackovi Obamovi. Zrejme by rád udržal vzťah aj s novým americkým prezidentom.