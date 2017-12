Do frasa, čo je to za album? Meky Žbirka hodnotí nový Rolling Stones

Je to ako chlieb s maslom. Taký mal vychýrený beatlesák pocit pri počúvaní nahrávky Blue & Lonesome.

9. dec 2016 o 14:11 Honza Vedral

Rolling Stones sa na novej platni, ktorú vydali po viac než desiatich rokoch a nahrali len za tri dni, vracajú k svojim bluesovým koreňom. Krátko po vstupe do Žbirkovho pražského bytu sa však vôbec nezdá, že sa budeme baviť o nejakej starej muzike. Meky mi nadšene púšťa nové single od Twenty One Pilots a The Weeknd.

„Je mi úplne jedno, odkiaľ a z akých čias hudba prichádza. Zaujíma ma, čo ma baví. Nemá význam pristupovať k hudbe s akýmkoľvek predsudkom,“ vysvetľuje nad počítačom, kde má otvorené aktuálne svetové charts a systematicky ich– skladbu za skladbou – študuje. Je to jeho rituál, takže si trúfnem tipnúť: o týždeň tu budú aj tí Stones.

Je nimi totiž – na počudovanie mnohých- odjakživa rovnako očarený ako chrobákmi, a preto bol dokonca jedným z prvých v Prahe, kto sa krátko po vydaní platne vydal do obchodu kúpiť si cédečko.

Meky Žbirka ako prvý z osvietených počúval Beatles aj Rolling Stones. (zdroj: SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

„Keď som si Blue & Lonesome pustil, okamžite se mi vybavila scéna, ako som ešte ako malý chlapec sedel doma a počúval Beatles. Do izby prišiel bráško Jason a povedal mi: Beatles sú minulosťou, teraz je tu nová skupina. A dal mi pásku. Decentne som ju založil a vybehlo z nej toto,“ rozpráva Meky Žbirka a vzápätí siaha po ovládači a zo svojej veľkoryso poňatej aparatúry na plné pecky púšťa skladbu Route 66 z prvej platne stonov.

Meky, a ty komu drukuješ?

„Písal sa rok 1964 a oni ešte nehrali vlastné skladby. A potom prijde rok 2016 a tá kapela zrazu hrá v podstate to isté. A ja si vravím, do frasa, čo to zažívam?“ čuduje sa Miro pobavene a svižne mení najstaršie cédéčko Rolling Stones za to najnovšie.