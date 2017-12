Legendárny americký herec Kirk Douglas oslávil sto rokov

Radu na dlhý a zdravý život nemá.

10. dec 2016 o 6:31 TASR

LOS ANGELES. Legendárny americký herec Kirk Douglas sa v piatok dožil 100 rokov. Pri tejto príležitosti napísal pre časopis Closer Weekly ešte v predstihu článok o tom, čomu vďačí za svoju dlhovekosť a tiež, ako sa chystá svoje životné jubileum osláviť.

"Dostalo sa mi toľko šťastia, že som svoju spriaznenú dušu našiel už pred 63 rokmi. Verím, že naše nádherné manželstvo a naše drahocenné nočné rozhovory mi pomohli všetko prežiť," napísal hollywoodsky herec, ktorý sa domnieva, že práve vďaka svojej manželke Anne Buydensovej prežil dlhý a šťastný život.

"Večne si odo mňa pýtajú radu na dlhý a zdravý život. Žiadnu však nemám. Verím ale, že to, prečo sme tu, má zmysel. Prežil som haváriu vrtuľníka aj mozgovú príhodu, aby som mohol na svete ešte vykonať nejaké dobro, kým ho opustím," napísal herec ďalej.

Dodal, že jubileum oslávi so svojou rodinou a priateľmi. Syn, herec Michael Douglas mu pri tejto príležitosti spoločne s manželkou Catherine Zeta-Jonesovou usporiadal párty, na ktorej by sa podľa jeho domnienok malo zúčastniť okolo 200 priateľov a členov rodiny. Viacej však o pripravovanom prekvapení nevedel.

Kirka Douglasa preslávila v Hollywoode najmä úloha Spartaka v rovnomennom filme režiséra Stanleyho Kubricka z roku 1960, za ktorú bol nominovaný aj na Oscara. Na túto prestížnu cenu ho nominovali aj za dva iné filmy - Champion (1949) a The Bad and the Beautiful (1952). Napokon ju však získal až v roku 1966, a to v špeciálnej kategórii - za celoživotné dielo.