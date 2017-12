Elle Fanning: Už nie je len mladšia sestra Dakoty

Začínala ako mladšia verzia svojej slávnejšej Dakoty Fanning. Dnes len ťažko povedať, ktorá z nich je lepšia.

11. dec 2016 o 12:57 Alena Štifilová

Do kín prichádza snímka Tri generácie, kde Elle podala podobný výkon ako Hilary Swank v oscarovej snímke Chlapci neplačú.

Hrá, odkedy si pamätá. Presnejšie, svoje prvé filmy si ani nepamätá. Mala dva roky, keď sa postavila pred kameru po boku Seana Penna v snímke Ja som Sam a stvárnila mladšiu verziu svojej sestry Dakoty.

Rovnako v seriáli Unesení. Režiséri ju radi obsadzovali, vydržala na pľaci dlhšie ako iné deti a pôsobila ako identické dvojča svojej sestry, len o štyri roky mladšie.

„Stalo sa to tak, že som bola na pľaci, keď sestra nakrúcala a všetci mi hovorili, že vyzerám presne ako ona,“ spomínala 18-ročná Elle v rozhovore pre Vogue. To, že hrá, považovala ako dieťa za absolútne prirodzené, robila predsa to isté čo jej veľká sestra.

Je až neuveriteľné, ako sa do rodiny športovcov - profesionálnej tenistky a basketbalistu, dnes predajcu elektroniky - mohli narodiť dve také výrazne nadané deti. Herecký talent nemali po kom zdediť, aj starý otec z matkinej strany bol profesionálnym športovcom.

Staršia Dakota začínala ako päťročná, najprv s reklamami a malými filmovými úlohami, v desiatich už nakrúcala spolu s Denzelom Washingtonom (Muž v ohni) a Tomom Cruisom (Vojna svetov), detskí diváci ju poznajú najmä z filmovej adaptácie detskej knihy Šarlotina pavučinka.

Elle svoju prvú samostatnú úlohu, nezávislú od sestry, získala ako štvorročná v komédii Bláznivá škôlka s Eddiem Murphym v hlavnej úlohe. O rok neskôr presvedčila, že dokáže viac, ako len kričať a jašiť sa, a stvárnila dcéru Jeffa Bridgesa a Kim Basingerovej v dráme Dvere v podlahe.

S Jeffom Bridgesom v snímke Dvere v podlahe (2004). (zdroj: outnow.ch)

S Rogerom Bartom v mysterióznom trileri Motelová izba (2006). (zdroj: outnow.ch)

Do školy na vlastnú žiadosť

Vyrastanie pred kamerami zvládla podľa vlastných slov aj preto, že jej rodičia zabezpečili domáce vzdelávanie, do školy nastúpila ako deväťročná – aj to na vlastnú žiadosť, chýbal jej kontakt s rovesníkmi, pohybovala sa len v spoločnosti dospelých.

„Keď som mala deväť, nakrútila som film Phoebe in Wonderland,“ hovorí pre magazín Interview. „Bolo to prvýkrát, čo som hrala hlavnú postavu, nie len niečiu dcéru alebo sestru. Moja postava mala Tourettov syndróm a OCD, a vtedy som si prvýkrát robila aj rešerše. Spolu s režisérom sme sa stretli s deťmi, ktoré majú obsedantno-kompulzívnu poruchu a Tourettov syndróm, a veľmi ma to zasiahlo. Pomohlo mi to pochopiť, o čom je moja postava.“

Napriek tomu stále žila v tieni svojej slávnejšej sestry Dakoty. Vystúpila z neho až predvlani, keď sa do kín dostala snímka Maleficent, o Šípkovej Ruženke a zlej víle v podaní Angeliny Jolieovej.

Tento rok ukončila strednú školu a popri maturite stihla nakrútiť drámu Tri generácie o newyorskom tínedžerovi Rayovi, ktorý prechádza zmenou pohlavia - z dievčaťa na chlapca. Najprv musí nájsť pochopenie u matky (Naomi Watts), potom presvedčiť starú mamu (Susan Sarandon), že nie je ani nemôže byť radšej lesbou, a nakoniec nájsť biologického otca, ktorý je zásadne proti, aj keď svoje dieťa od narodenia nevidel.

„Ani som nepomyslela na to, že by som túto úlohu odmietla, ale vyplašila ma. Čo ak to nezahrám správne?“ priznala v rozhovore pre magazín Teen Vogue. Na strednej škole mala medzi priateľmi aj transrodových spolužiakov a uvedomovala si, akú náročnú úlohu má pred sebou.

„Je to najväčšia herecká výzva, akej som doteraz čelila,“ povedala pre portál i-d.vice.com. „Ale chcela som to urobiť pre svojich priateľov a... pre osvetu. Je veľa tínedžerov, ktorí sú Rayovi podobní, ktorí sa trápia tak ako on.“