Slávny Grék zaspieva v Bratislave

7. máj 2005 o 0:00

FOTO - TASR



Svetoznáma spevácka legenda, Grék Demis Roussos zaspieva dnes večer o 20.00 h v bratislavskej Športovej hale na Pasienkoch. Na včerajšej tlačovej konferencii vyhlásil, že si to chce užiť. "V prvej polovici svojej kariéry, v 60. - 70. rokoch, som len nahrával hity a na tom stála moja kariéra. Potom som sa začal s publikom zbližovať prostredníctvom koncertov a robím to dodnes. Koncertovanie ma baví, cestujem po svete a užívam si to."

Roussos už navštívil takmer každú krajinu sveta a hoci má dom v Grécku aj vo Francúzsku, hovorí, že vlastne žije v lietadle. Najbližšie sa chystá spievať v Mongolsku a jeho najväčším snom je byť prvým muzikantom, ktorý bude koncertovať v slobodnom Iraku.

Roussos sám bol totiž obeťou teroristického útoku na palube lietadla, ktoré letelo 14. júna 1985 z Atén do Ríma. Stal sa na päť dní rukojemníkom. Napokon boli všetci prepustení aj vďaka jeho jazykovým a komunikačným schopnostiam. Ovláda totiž šesť jazykov, rukojemníkom vybavil jedlo a teroristom spieval po arabsky.

Napriek tomu, že Roussos ovláda toľko jazykov, najradšej spieva v gréčtine, no na nosič po grécky nikdy žiadnu pieseň nenaspieval. Cíti sa totiž byť "medzinárodným" spevákom, lebo má vypredané sály po celom svete. V Brazílii napríklad okrem Franka Sinatru a Demisa Roussosa žiadny iný spevák ani kapela nevypredali 150-tisícový štadión. Spieva radšej v komornom, alebo veľkom priestore? "Je to jedno, no v malom priestore sa cítim ako velikán, ale skromne. Vo veľkom sa zase cítim maličký, ale velikán." (mi)