Ridley Scott si opäť vybral patetickú cestu Gladiátora

Kráľovstvo nebeské/Kingdom of Heaven p USA 2005 p 145 minút p Scenár: William Monahan p Réžia: Ridley Scott p Hudba: Harry Gregson-Williams, Stephen Barton p Hrajú: Orlando Bloom, Liam Neeson, Jeremy Irons, Eva Greenová, Marton Csokas, David Thewlis, Brendan Gleeson, Alexander Siddig p Kamera: John Mathieson p Premiéra v SR: 5. mája

Niekdajší invenčný tvorca kultového sci-fi filmu Blade Runner či feministickej road-movie Thelma a Louise Ridley Scott sa vďaka Gladiátorovi a najnovšej snímke Kráľovstvo nebeské postupne mení na remeselníka pateticky vyznievajúcich historických veľkofilmov. Aj v tomto filme modeluje príbeh podľa dobre zaužívaného vzorca, a práve preto výsledku chýba niečo zásadné: autorský rukopis. Hollywoodski krásavci s mečom v ruke u Scota bojujú za spravodlivosť, predvádzajú vyšportované telá, aby na konci zvíťazili a získali srdce mocnej, neprístupnej krásavice.

Ak od historického veľkofilmu očakávame len variáciu na osvedčený, ale už dávno ošúchaný model, môže nás nový Ridley Scott potešiť aspoň po vizuálnej stránke. No ak od každého filmu vyžadujeme aspoň minimálne žánrové inovácie, jemné nuansy a presvedčivé postavy, ktoré by nás vťahovali do príbehu, môže byť sledovanie vyše dvojhodinového epického veľdiela utrpením.

Kováčovi Balianovi zomrie žena. Balian sa uzatvára do seba, všetku energiu venuje svojmu remeslu. Jedného dňa ho na francúzskom vidieku navštívi rytier Godfrey, ktorý sa predstaví ako jeho otec a nahovára ho, aby s ním odišiel do Jeruzalema. Balian najprv odoláva, nechce žiť rytiersky život, neskôr privolí. V Jeruzaleme natrafí na napäté vzťahy medzi križiakmi a moslimami. Ujme sa vedenia vojska v boji proti moslimskému vodcovi Saladinovi. Balian sa nestáva bojovníkom z presvedčenia, jediné čo ho naozaj zaujíma je vidina pokojného spolužitia dvoch národov a náboženských skupín a harmónie vlastnej duše.

Scottovo epické rozprávanie nesie so sebou nemalé úskalia. Sústreďuje sa na dokonalú choreografiu bojov, v ktorých sa postavy stávajú figúrkami na šachovnici a režisér ich po nej efektne presúva. Postavám chýba emocionálny náboj, hĺbka, presvedčivosť. Náboženský konflikt - motivácia k boju - je vykreslený natoľko neutrálne a "korektne" akoby v skutočnosti nešlo o veľa. Celá historická udalosť vyznieva len ako zámienka na veľkolepé inscenovanie bojových scén.

Silnejší náboj filmu nedodáva ani herecké obsadenie. Liam Neeson ako otec Baliana zomiera v prvej polovici, postava múdreho radcu Tiberiasa stvárnená Jeremym Ironsom zbabelo zuteká z boja skôr ako sa vôbec začne. A tak celá ťarcha zostáva na Orlandovi Bloomovi, ktorého herecký diapazón je značne obmedzený. Orlando, nový sexsymbol Hollywoodu, ale nedisponuje dostatočným hereckým nadaním, jeho tvár je strnulá a nudná. Najlepšie jeho nedostatky odkrývajú momenty, v ktorých je konfrontovaný s hereckým umením Neesona alebo Ironsa. Ním stvárnená postava nie je ani nositeľom veľkých sympatií. Bloomov Balian nie je hrdinom, ktorý by umožňoval divácku identifikáciu.

Kráľovstvo nebeské sa zmieta medzi efektne zinscenovanými bojmi, veľkými patetickými slovami a nepresvedčivými prejavmi lásky Baliana k svojej vyvolenej. Flexibilná kamera a rýchly strih síce šikovne prekrývajú vágnosť príbehu, ale tento film z tieňa svojho modelového predchodcu Gladiátora nevystúpi.