Slovensko malo zlý rok, hiphoperi dobrý. Vybrali sme najlepšie albumy

Cynický humor, pocit samoty a znepokojenie, že sme zaspali dobu. Bez toho sa naša najlepšia hudba nezaobišla.

13. dec 2016 o 11:45 Tomáš Prokopčák, Marek Hudec

Keďže rok 2016 bol ťažký pre celú slovenskú spoločnosť, pocity znepokojenia a ťažoby sa odrazili aj v najlepších albumoch roka. Napriek tomu, že nie vždy vyvolávajú príjemné pocity, je dôležité sa k nim vracať a snažiť sa im hlbšie porozumieť.

Hudobníci skryli svoje myšlienky do abstraktných, poetických, niekedy až zložitých textov a raperi do rýmov. Toto je podľa nás to najzaujímavejšie z nich:

Longital – Divoko

Novinka kapely Longital vznikala uprostred lesov v Bielych Karpatoch a temnú atmosféru medzi konármi môžete počuť v jej hudbe.