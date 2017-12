Strýko Držgroš sa chystá opäť zarobiť

V roku 2017 štartujú nové diely Káčerova. Známy disneyovský seriál však zatiaľ v našej televízii neuvidíme

13. dec 2016 o 16:48 Eva Andrejčáková

Mrzutý skupáň, ktorého jedinou radosťou je kúpať sa v mori zlatých dukátov, dokonca priam skákať do nich šípky. To je presne on, strýko Držgroš, svojrázna hlava rodiny McDuckovcov.

Kedysi spoznal biedu, ktorú mu spôsobil jeho rod mrhaním nahonobeného vojnového bohatstva. Keď sa z nej vyhrabal, stal sa najbohatším káčerom na svete.

Veľkorysosť však od neho nečakajte, pre cent si dá koleno vŕtať a žiadne straty neodpúšťa, aj keď ho podporujú takí zlatí príbuzní, ako sú jeho malí synovci Duj, Huj a Luj.

video //www.youtube.com/embed/CupdUWyej64

Ich dobrodružstvá našim deťom občas vyrážali dych, možno aj spôsobovali menšie traumy, ale môžeme sa staviť, že si ich dodnes pamätajú.

Obľúbený disneyovský seriál Káčerovo z roku 1987 sa pôvodom odvoláva ešte na starého dobrého Káčera Donalda, ktorý sa narodil v prvej polovici 20. storočia.

V Amerike sa séria začala vysielať v roku 1987, na Slovensko sa dostala začiatkom 90. rokov, v hlavnej dabingovej úlohe s výborným Karolom Čálikom. V roku 2017 štartujú nové diely, ktoré bude vysielať kanál Disney XD v 21 pokračovaniach. Očakáva sa, že nová séria zarobí tak, aby bol strýko Držgroš spokojný. Budeme ho vidieť aj v našej televízii?

"Rokovania o kúpe takéhoto titulu do zahraničia trvajú dlhé mesiace. Zatiaľ sme o jeho akvizícii neuvažovali," vyjadril sa pre SME hovorca RTVS Juraj Kadaš.

Z nového teasera sa zatiaľ veľa vyčítať nedá, ale jedna vec vyzerá sľubne: tvorcovia nesiahli na úvodnú pesničku. Tradičnú animovanú techniku pravdepodobne nahradí 3D animácia.