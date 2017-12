Žijeme moderný vek. Kedy budú aj Star Wars na úrovni?

V Hollywoode padajú hlavy, režírovať Hviezdne vojny je nevďačná úloha. Zomleli aj vlastného tvorcu.

14. dec 2016 o 11:42 Kristína Kúdelová

Film Rogue One prichádza do kín 15. decembra.(Zdroj: TASR/AP)

Počet životov, ktoré padnú za obeť počas jednej epizódy Star Wars, nemá veľmi zmysel počítať. Hviezdne vojny sú bojové pole, ako inak by to vo filme s takým názvom malo byť. Počítal však jeho tvorca, že raz sa vojnovej logike bude musieť podriadiť aj on?

Že do kín prichádza Rogue One, na to sa režisér a producent George Lucas pozeral len z odstupu diskrétnej vzdialenosti. Už niekoľko rokov je mimo a na to, ako sa príbehy v jeho impériu vyvíjajú, už nemá veľký dosah. Sami fanúšikovia ho na to vyzvali.

V roku 1977 síce správne predpokladal, že keď ľudia uvidia prvú epizódu z prvej trilógie, spôsobí filmovú revolúciu. Keď však o 28 rokov neskôr dokončil druhú trilógiu, pochopil, že ju sám aj pochoval. Fanúšikom sa (tiež správne) zdalo, že nemá nápad, tým ničí svoje vlastné dielo a ešte ho aj obchodne zneužíva. Chceli, aby nové časti nakrútil už niekto iný.

To sa aj stalo. Lucas predal svoje producentské imprérium LucasFilm, kde vznikal okrem Star Wars aj Indiana Jones, spoločnosti Disney a vlani sme už videli epizódu VII: Sila sa prebúdza v réžii J. J. Abramsa.

režisér a producent George Lucas Star Wars vymyslel, ale ani to mu nezaručilo nedotknuteľnosť. (zdroj: TASR/AP)

K starým Star Wars nemožno mať rešpekt

To, čo uvidíme od štvrtka, nie je pravým pokračovaním hviezdnej ságy. Je to príbeh, ktorý vychádza z jej pozadia. V ňom je viac postáv, vzťahov, udalostí, súvislostí, ako sa do doterajších epizód dostalo. Do kín sa dostáva antológia Star Wars, inšpirovaná náčrtmi a poznámkami, ktoré Lucas domyslel ešte skôr, ako sa jeho revolúcia naplno prejavila.