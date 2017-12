Môžeme sa naučiť byť dobrým človekom?

V Bratislave štartuje nové séria podujatí, v ktorej sa nad súčasnými problémami stretne veda, filozofia a teológia.

14. dec 2016 o 15:32 sme.sk

BRATISLAVA. Existuje vôbec vôľa a akú má dnes funkciu? Ako možno apelovať na väčšiu mieru dobrej vôle? Môžeme sa ju naučiť alebo si ju vypestovať? A čo o nej dokáže povedať veda a čo filozofia?

Otázka vôle je nová série podujatí, ktorá do Bratislavy prinesie odborníkov z oblastí umenia, filozofie, politológie, psychológie a psychiatrie, neurovied, výpočtových vied i ľudských práv. Od decembra 2016 do apríla 2017 sa prostredníctvom prednášok, výstav či vystúpení zameria na skúmanie vôle a problémov, ktoré vôľa zahŕňa.

Prvé podujatie sa odohrá v sobotu 17. decembra o 18:00 v a4-priestore pre súčasné umenie. Hosťami budú nemecký filozof a metahumanista Stefan Lorenz Sorgner a švédska kurátorka pôsobiaca v Nórsku, Helena Holmberg.

„Otázka vôle hovorí o našej turbulentnej dobe,“ vysvetľuje tvorca myšlienky projektu Boris Ondreička. „Na jeden strane prekypuje ambíciou pri regulovaní telesnosti, rodu, dĺžky života, bolesti... a na druhej sublimuje až do ignorovania konzervativizmu, neoliberalizmu, populizmu a taktiež možnej apokalypsy sociálnej demokracie.“

Stefan Lorenz Sorgner dnes vyučuje filozofiu na John Cabot University v Ríme a je riaditeľom a spoluzakladateľom organizácie Beyond Humanism Network a pôsobí ako odborný asistent na Institute for Ethics and Emerging Technologies (IEET), ako výskumný pracovník na EWHA Institute for the Humanities v Soule a ako hosťujúci lektor v Centre etiky na Friedrich-Schiller-Universität v Jene.

Vo svojej prednáške sa bude zaoberať intelektuálnymi, sociálnymi, politickými, etickými a ekonomickými výzvami, ktoré prináša možnosť vzniku postčloveka.

Helena Holmberg je riaditeľkou Kunsthall Trondheim. V minulosti pôsobila ako kurátorka nadácie Index – The Swedish Contemporary Art Foundation v Štokholme. Okrem toho bola vedúcou bienále fotografie a filmu Xposeptember a od roku 2013 pracovala na založení Kunsthall Trondheim, novej inštitúcie zameriavajúcej sa na súčasné umenie v strednom Nórsku.

Vo svojej prednáške Prečo je maľba politická? Alebo – umenie je o robení rozhodnutí. bude hovoriť o role umeleckých inštitúcií a vzťahu medzi umením a politikou.