Skupina STOMP príde do Bratislavy rozpútať svoju hudbno-rytmickú show

Bratislava 7. mája (TASR) - Medzinárodná hudobno-tanečná formácia STOMP, ktorá bubnuje na "všetko, čo jej príde pod ruku," vystúpi v bratislavskom Istropolise ...

7. máj 2005 o 13:05 TASR

Bratislava 7. mája (TASR) - Medzinárodná hudobno-tanečná formácia STOMP, ktorá bubnuje na "všetko, čo jej príde pod ruku," vystúpi v bratislavskom Istropolise na budúci týždeň.

Osemčlenná skupina tu od 10. do 15. mája každý večer rozpúta svoju jedinečnú zvukovo-rytmickú show pod názvom STOMP Out Loud, ktorú vytvárajú bubnovaním, hrkaním, štrkaním a gúľaním všetkého, čo vytvára zvuk. Okrem tradičných perkusií hudobníci zo všetkých kútov sveta používajú aj zápalkové škatuľky, drevené palice, metly, odpadkové koše, zapaľovače, automobilové puklice, či hracie karty. Vozia so sebou aj špeciálnu podlahu. Do Bratislavy ich preto aj s "príslušenstvom" privezú dva 16 metrov dlhé kamióny.

STOMP vznikol v anglickom Brightone v lete 1991 ako výsledok desaťročnej spolupráce Luke Creswella a Steve McNicholasa. Založený je na tom, že každý účinkujúci prináša do predstavenia niečo špecifické bubenícke zručnosti, pohybové schopnosti, komické načasovanie alebo charizmu. Zakladatelia STOMP-u už boli v decembri 2003 v Bratislave, pretože tu na Medzinárodnom filmovom festivale osobne uviedli svoj 2D film STOMP uvádza: Rytmus Zeme. Film bol expedíciou za rozmanitými zvukmi, melódiami a rytmami našej planéty, účinkovala v ňom aj skupina STOMP.