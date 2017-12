Novozámocká hudobná jar ponúka aj menšinové žánre

Nové Zámky 7. mája (TASR) - Bluesový gitarista Luboš Andršt s americkou speváčkou Reesie Davis, bratislavský komorný orchester Capella Istropolitana aj ...

7. máj 2005 o 13:09 TASR

Nové Zámky 7. mája (TASR) - Bluesový gitarista Luboš Andršt s americkou speváčkou Reesie Davis, bratislavský komorný orchester Capella Istropolitana aj džezmen Dodo Šošoka so speváčkou Leoni Antonioli z USA vystúpia na 16. ročníku Novozámockej hudobnej jari (NHJ), ktorý potrvá do konca mája.

Podľa organizátora hudobného podujatia, riaditeľa Centra kultúry v Nových Zámkoch Jána Čičátku spočíva súčasná koncepcia a dramaturgia NHJ v troch prúdoch. "Je to prezentácia vážnej klasickej hudby, prezentácia menšinových žánrov, to znamená umeleckého folklóru, etnohudby, world music, džezu, bluesu a do tretice prezentácia rodákov z Nových Zámkov, dirigentov, spevákov, inštrumentalistov, ktorí tu pôsobili a z Nových Zámkov sa potom dostali až na celoštátne a svetové pódiá," uviedol pre TASR Čičátka.

NHJ nie je komerčným podujatím, spresnil, oslovuje vymedzený okruh milovníkov rôznych prúdov kvalitnej hudby. Toho roku obohatí program aj Viedenské komorné trio, súťaž v hre na zobcové flauty, koncert komornej renesančnej a barokovej hudby, doplnil riaditeľ. Tradícia NHJ bola pôvodne založená koncom 60. rokov na koncertoch klasickej hudby. Novozámčania jarnú šnúru hudobných koncertov opätovne odštartovali po desaťročnej pauze v roku 1990 a jej obsah rozšírili o menšinové žánre.