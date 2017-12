Hriešnici, netraste sa. Petronel a Uriáš sa majú tak dobre, že si len užívajú sviatky

Skúste si predstaviť, ako by to dopadlo, keby niekto predaboval českú Popelku do slovenčiny. S flmom Anděl Páně 2 to urobili

15. dec 2016 o 13:14 Miloš Ščepka

V slovenskom dabingu je Anjel Pána 2 úplne iný film ako český originál.

Rok čo rok v predvianočnom čase prichádzajú českí i slovenskí filmári s rozprávkovými a rodinnými filmami, ktorými chcú konkurovať stáliciam televíznej sviatočnej zábavy. Napriek talentu a často i skúsenostiam spravidla zlyhávajú na nekvalitných scenároch, zlej alebo celkom chýbajúcej dramaturgii a predovšetkým na nedostatku peňazí. Pokračovanie úspešnej rozprávkovej komédie Anděl Páně z roku 2005 je iné.

Lotrando ide do neba

Český detský herec Jiří Strach sa v roku 1996 preslávil titulnou úlohou v rozprávke Karla Smyczka Lotrando a Zubejda. O deväť rokov debutoval réžiou celovečerného hraného filmu Anděl Páně. Scenáristka Lucie Konášová voľne na motívy rozprávok Boženy Němcovej vytvorila príbeh samoľúbeho, lenivého a nešikovného anjela Petronela, ktorý si v predvečer Ježiškových narodenín pohnevá celé nebo a Pánboh ho za trest pošle na zem.

Ak sa mu nepošťastí napraviť aspoň jedného hriešnika, pôjde do pekla. To má zariadiť aj zlomyseľný čert Uriáš. Napokon sa z nich však stanú nerozluční priatelia. Príbeh bol nápaditý, dobre obsadený, s vtipnými dialógmi, zaujímavou dávkou poučenej naivity a zručnou réžiou, ale nič nemohlo zakryť nedostatočný rozpočet.

Pokračovanie vzniklo po jedenástich rokoch v česko-slovenskej koprodukcii s dostatkom peňazí. Na filme Anjel Pána 2 skrátka vidieť, že s rozpočtom problémy neboli – a publiku sa to páči. Patrí k tomu najlepšiemu, čo v roku 2016 v českej kinematografii vzniklo a v českých predvianočných kinách trhá rekordy.

Nebo plné hviezd

Zásadným problémom je scenár, ktorý tentoraz napísal režisér spolu s Marekom Epsteinom (Václav, Ve stínu, Signál, Wilsonov). Príbeh bez silného nosného nápadu je len variáciou pôvodného a opakuje sa aj veľa vtipov.

Zápletka trpí radom nedostatkov, dramaturgických aj iných chýb a prehreškov. Mnoho hviezdne obsadených postáv naznačí alebo dokonca rozohrá pútavé nápadité vedľajšie dejové línie, no tie zostanú nedokončené, nedopovedané, nevyužité a vlastne zbytočné.

Nielen svätý Martin Martina Hubu, vdova Jiřiny Bohdalovej či cukrár Mariána Labudu, ale aj skvele zahraný krajčírsky majster Bolka Polívku. Obdoba Dickensovho Ebenezera Scroogea je vynikajúco vystavaná do najmenšieho detailu a predstavuje jeden z vrcholov snímky i Polívkovej filmografie, ale trestuhodne nevyužíva ani polovicu svojho veľkého potenciálu.

Od Anděla k Anjelovi

Režisér prípadnú pachuť zaháňa (na české pomery) grandióznym obrazom a zdôrazňovaním ústrednej dvojice Petronela s Uriášom. Ondřej Trojan a Jiří Dvořák v úlohách nie nepodobných Laurelovi a Hardymu z klasických grotesiek takmer neopustia plátno a ich večné hádky, hoci občas hlúpučké, sú sem-tam zábavné.

Na rozprávaní, práci s napätím, previazanosťou a pointovaním motívov cítiť, že Jiří Strach má skúsenosti len z menších televíznych foriem. Nejde o chyby veľké, zásadné a mohutný sviatočný obraz ich spoľahlivo prehlušuje, no výsledný pocit istej nedokonalosti, nedopovedanosti a neuspokojivého vyvrcholenia bez katarzie je zrejmý.

Bohužiaľ, prehlbuje ho to, že do našich kín film vstupuje kompletne predabovaný do slovenčiny. Ľubomír Feldek svojimi dialógmi príbehu rozhodne neublížil, skôr naopak. No - napriek úctyhodným výkonom všetkých tvorcov prekladu - známe české tváre so slovenskými dabingovými hlasmi pôsobia nanajvýš umelo, neprirodzene.

Dabing síce vyhovel koprodukčným podmienkam i jazykovému zákonu a film môže byť prístupný deťom bez obmedzenia veku, dospelým však kazí pôžitok. Nebolo by na škodu aspoň na večerné predstavenia uvoľniť do kín český originál. Pretože Anděl Páně 2 je úplne iný film ako Anjel Pána 2 a aj jeho hodnotenie by bolo iné.

Napriek výhradám prišiel Jiří Strach s filmom, ktorý očarí mnoho divákov a je silnou konkurenciou vianočnej televíznej stálici Tři oříšky pro Popelku. Skúste si však predstaviť, ako by to dopadlo, keby niekto dostal pochabý nápad predabovať do slovenčiny aj ju.