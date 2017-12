Rogue One mohol byť dobrým filmom. Star Wars však pripomína len zdiaľky (recenzia)

Svet Hviezdnych vojen ešte nikdy nevyzeral pochmúrnejšie.

16. dec 2016 o 11:58 Marek Hudec

Hlavnú hrdinku si v Rogue One zahrala skvelá Felicity Jones. Škoda, že sa film nesústredil viac na jej postavu.(Zdroj: Outnow.ch)

Človek osamotene stojí uprostred bojiska a je bezradný. Obklopuje ho dym a sutiny. Zmysly mu ochromili výbuchy, každou stotinou sekundy ho môže zasiahnuť streľba z laserových pištolí a okolo neho sa ozýva krik a nárek. Takto mohol vyzerať nový film z vesmíru Hviezdnych vojen.

Mladý režisér Gareth Edwards chcel naivné dobrodružstvá so svetielkujúcimi mečmi a umelohmotnými mimozemšťanmi predstaviť divákom v inom, realistickejšom svetle: chcel z nich spraviť pochmúrny vojnový film.

Keď svoj nápad prezentoval filmovému štúdiu, vzal si dokonca na pomoc fotografie vojakov z Vietnamu a Blízkeho východu. Bol to zaujímavý koncept.

Tieto veľké plány, ako urobiť veľkofilm o účinkoch globalizmu a terorizmu, sa však nesplnili a jeho film Rogue One je zo všetkého najviac chladnou, veľmi chaotickou mozaikou nejakých scén, ktoré vzdialene pripomínajú čaro pôvodných vesmírnych dobrodružstiev.

video //www.youtube.com/embed/sC9abcLLQpI

Opakovanie papagája

Je zradné opisovať pocity slovami. Postavy vo filme Rogue One niekoľkokrát opakujú slovo „nádej“, lenže čím častejšie ho vyslovujú, tým viac to pôsobí ako reč papagája a snaha zhypnotizovať divákov, aby si mysleli, že sa na plátne aspoň na chvíľku udeje niečo skutočne emotívne a citlivé. Je to škoda.