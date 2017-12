V Kanade zriadili väzenie pre medvede

Kanadský Churchill je mestom polárnych medveďov. Každoročne ich do okolia pritiahne hlad po tuleňoch. O ich migrácii vznikol dokumentárny seriál.

16. dec 2016 o 14:18 Erika Litváková

V kanadskom meste Churchill sa ľadové medvede promenádujú hoci aj v centre na hlavnej ulici. Každoročne na jeseň ich do okolia pritiahne hlad po tuleňoch. Blízkosť bielych šeliem zas do mesta priláka tisíce turistov lačných po atraktívnych záberoch.

Sotva sa na svete nájde ešte nejaké miesto, kde by bolo možné pozorovať ľadové medvede v ich prirodzenom prostredí tak bezprostredne ako v kanadskej provincii Manitoba. Neďaleko mestečka Churchill vždy na jeseň, od septembra do novembra, oblasťou putuje kolónia medveďov. Čakajú, kým zamrzne Hudsonov záliv a ony sa budú môcť pustiť do lovu tuleňov a naplniť si hladné bruchá. Ich počet sa pohybuje okolo tisícky a do mestečka so sotva deväťsto stálymi obyvateľmi v tom čase prúdia aj davy turistov.