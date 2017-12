Nakrútili celovečernú poctu príbehom Julesa Verneho

Až na severný pól nie je bežný europudingový animák s ligotavým CGI a módnym 3D.

16. dec 2016 o 17:44 Miloš Ščepka

V kinách hľadajte film Až na Severný pól do francúzskeho režiséra Rémyho Chayého.(Zdroj: ASFK)

Adaptácia predlohy Claire Paolettiovej a Patricie Valeixovej je dobrodružstvo určené najmä dievčatám. Pätnásťročná dcéra ruských šľachticov Saša koncom 19. storočia sníva o ďalekom severe a smúti za milovaným dedkom – polárnikom, ktorý sa nevrátil z expedície na severný pól. Aby zachránila jeho upadajúcu česť, ujde z domova a vydá sa po jeho stopách.

Rozprávka pre dospelých

Francúzsky animátor a výtvarník Rémi Chayé (nar. 1968) v rôznych pozíciách spolupracoval na filmoch Tajomstvo Kellsu, Ostrov Black Mór, Tajomstvo tety Eleanóry či Obraz. V roku 2015 v belgicko-francúzskej koprodukcii debutoval ako režisér celovečerného animovaného filmu Tout en haut du monde. Získal cenu publika na festivale v Annecy a Grand Prix Tokyo Anime Award.

Dostal sa aj medzi nominácie na prestížnu cenu Annie. A predovšetkým: vyšiel už na DVD, BD a stiahnuť si ho možno aj z rôznych legálnych obchodov na internete.

video //www.youtube.com/embed/oNEUPdWiilA

Ak sa teda teraz dostáva do našich kín, je to predovšetkým služba fanúšikom, ktorí potrebujú zážitok zo spoločného prežívania v kine. Narúša ho len fakt, že Asociácia slovenských filmových klubov snímku uvádza s českým dabingom a nie v otitulkovanom origináli.

Český distributér dával divákom na výber dabing, alebo originál s titulkami. Český dabing v slovenskom kine značí, že film je neprístupný deťom do 12 rokov. A tí diváci starší ako 12 rokov, ktorí sa naň do kina vyberú, by zaiste uprednostnili pôvodnú podobu.

Až na severný pól totiž nie je bežný europudingový animák s ligotavým CGI a módnym 3D. Ako naznačuje autorova filmografia, je prívržencom bohatej francúzskej tradície klasickej animácie a kráča aj v stopách ceneného írskeho animátora Tomma Moorea (Tajomstvo Kellsu, Pieseň mora). Nebráni sa detským divákom, ale komunikuje najmä s poučenými dospelými, labužníkmi, znalcami.

Pocta naivnému optimizmu

Ak sa pýtate, čo motivovalo francúzskych tvorcov k filmu o ruskej šľachtičnej v severných moriach, prečo si nezvolili geograficky i kultúrne bližšiu tému, odpoveď znie: Jules Verne. Až na severný pól síce nie je adaptáciu jeho románu, ale nesporne ide o verneovský pastiš.

Až na Severný pól. (zdroj: ASFK)

(zdroj: ASFK)

Film je poklonou nielen všetkým Patnásťročným kapitánom, Deťom kapitána Granta, Dvom rokom prázdnin, Krajinám kožušín, Ľadovým sfingám a Michailom Strogovom, ale svojrázne odráža Verneho naivitu, čistý radostný optimizmus – a transformuje i jeho vlastný detský pokus o útek na lodi do Indie.

Výtvarné riešenia filmu sa však neodrážajú od dobových ilustrácií Verneho kníh. Sú zámerne jednoduché, založené na veľkých ostro ohraničených farebných geometrických plochách. Pozadia pripomínajú reálne zábery, transformované do prostých flashových grafík.

Pred nimi sa pohybujú figúry, zbavené všetkých detailov. Sú rovnaké ako samotný príbeh i Chayého filmová reč: čisté, puristické až asketické, jednoznačné, oslobodené od všetkých príťaží skrytých významov, symbolov a inotajov. Osekané až na dreň. Alternatíva. Obsahom i formou protiklad animovanej produkcie veľkých filmových štúdií.