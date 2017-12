Oscarová porota oznámila užší výber deviatich cudzojazyčných filmov

Celkovo sa vyberalo z 85 príspevkov.

16. dec 2016 o 21:13 TASR

LOS ANGELES. Deväť zahraničných filmov sa dostalo do užšieho výberu na ocenenie Oscar 2017 v kategórii najlepší cudzojazyčný film.

Je medzi nimi nemecká snímka Toni Erdmann, ktorá bola nominovaná aj na Zlatý glóbus, rovnako ako iránsko-francúzsky film The Salesman.

Redukcia na finálnu päticu

V užšom výbere však prekvapujúco nefiguruje francúzsky triler Elle v hlavnej úlohe s Isabelle Huppertovou, ktorá je tipovaná aj na oscarovú nomináciu v kategórii najlepšia herečka, informovala v piatok stanica BBC.

Týchto deväť filmov bude zredukovaných na finálnu päticu nominácií, ktoré oznámia 24. januára.

Ďalšími snímkami, ktoré majú šancu na zisk zlatej sošky, sú Tanna (Austrália), It's Only the End of the World (Je to len koniec sveta; Kanada), Land of Mine (Pod pieskom; Dánsko), The King's Choice (Nórsko), Raj (Rusko), A Man Called Ove (Muž menom Ove; Švédsko) a My Life as a Zucchini (Ja ako Tekvička; Švajčiarsko).

Ani Stratení v Mníchove

Iné význačné snímky roka 2016, ktoré sa však do zúženého výberu na Oscarov 2017 nedostali, sú napríklad Neruda (Čile) alebo Julieta (Španielsko), analyzuje britské médium.

Na zoznam sa nedostal ani český film režiséra Petra Zelenku Stratení v Mníchove.

V poradí 89. ročník odovzdávania Cien Akadémie sa bude konať 26. februára v hollywoodskom Dolby Theatre. Slávnostný večer bude po prvý raz moderovať komik Jimmy Kimmel.

