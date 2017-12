Grécky spevák Demis Roussos koncertoval v Bratislave

Bratislava 7. mája (TASR) - Populárny grécky spevák Demis Roussos dnes svoje najväčšie hity zaspieval publiku v bratislavskej hale Na Pasienkoch.

7. máj 2005 o 20:45 TASR

Koncert otvorila veľkolepá klasická fanfára Richarda Straussa Tak riekol Zarathustra. Potom okrem svojich svetoznámych evergreenov s južanskou melodikou charizmatický spevák zaspieval aj nové piesne a prearanžované známe melódie. Hoci vonku vládlo chladnejšie počasie, vo vnútri haly sa spevákovi s jeho kapelou podarilo vyčariť atmosféru teplých prímorských krajín. I napriek dôležitému hokejovému zápasu Slovensko - Česko sa hala zaplnila, gréckemu spevákovi dala prednosť predovšetkým stredná a staršia generácia. Širšiemu publiku sa Roussos predstavil po prvý raz, keďže na Slovensku koncertoval v roku 1991 v Slovenskom národnom divadle. Opäť k nám prišiel aj preto, že sa snaží prijať každé pozvanie a nevyberá si podľa toho, či ho pozýva veľká, alebo malá krajina. Žije vo Francúzsku i rodnom Grécku, no veľa času trávi na cestách.

Roussos, ktorý bude mať o rok 60 rokov, spieva v taliančine, nemčine, francúzštine, španielčine, angličtine aj arabčine. Narodil 15. júna 1946 v Alexandrii v Egypte, jeho otec bol architekt, no vedel aj hrať na gitare, matka bola speváčka. Kariéru začal v chrámovom zbore, neskôr študoval hru na rôznych hudobných nástrojoch - na trúbke, bouzouki, kontrabase, gitare, klavíri i organe. V roku 1961 sa celá jeho rodina vrátila do Grécka. V 60. rokoch začal účinkovať v aténskom kabarete, inšpirovaný pop-music založil kapely The Idols a We Five. Neskôr spolu s Vangelisom, Lucasom Siderasom a Agrylosom Koulourisom založil rockovú skupinu Afroditeďs Child. Keď sa vydal na sólovú dráhu, jeho albumy sa v 70. rokoch predávali v takom množstve, že sa dostal do Guinnessovej knihy rekordov.

Umelecké sklony po spevákovi zdedili aj jeho deti. Dcéra (34)) je herečkou vo Francúzsku, syn (29) sa venuje house-music. Podľa Demisa je vraj DJ Roussos veľmi dobrý a plánuje remixovať aj otcove piesne. Okrem dvoch detí má spevák sedemročnú vnučku a štvorročného vnúčika. "To sú všetky deti, o ktorých viem. Lebo veľa času som strávil na cestách okolo sveta a mám rád ženy," povedal šibalsky na tlačovej konferencii v Bratislave.