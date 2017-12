Bola vraj príliš hlúpa na to, aby bola herečkou. Americkým prezidentom to nevadilo

O herečku Zsa Zsa Gaborovú mal záujem minister Henry Kissinger.

19. dec 2016 o 12:36 Kristína Kúdelová

Až taká veľká herečka to nebola, ale ako party woman nemala konkurenciu. Zlatá éra Hollywoodu by nebolo možná, rozhodne nie úplná, keby v roku 1941 nevybalila svoje kufre v Los Angeles. Pretože ona vynašla koncept celebrity.

Vždy bola elegantne oblečená, ozdobená šperkami (ktoré svojim bývalým milencom nikdy nevracala) a koketne naladená. Zsa Zsa Gabor sa vo svete filmu starala o zábavu.

Zomrela v nedeľu vo veku 99 rokov.

Dobre sa vydať, to dokázala niekoľkokrát

Jej mama si želala, aby sa najmä šťastne vydala, a to sa jej vraj sedemkrát podarilo. Do Hollywoodu odchádzala ako Miss Maďarska a keďže si vybrala práve túto destináciu, bolo jasné, čo si vtedy predovšetkým želala ona. Chcela byť herečkou. V televíznej šou Late Night kedysi povedala, že spočiatku to s ňou vyzeralo zle, bola ženou v domácnosti.

Rozhýbala sa, až keď jej manžel (v poradí tretí) a oscarový herec George Sanders v spoločnosti kamarátov povedal, že herečkou sa nikdy nestane, pretože na to je príliš hlúpa. Počkala si, kým sa vzdiali z domu a prihlásila sa na konkurz. Keď sa Sanders vrátil zo služobky, už mala prvú prácu v televízii.

Zsa Zsa Gabor tvrdila, že je hviezdou v Číne. (zdroj: TASR/AP)

Režisérom sa páčila jej výbušnosť, živelnosť a, samozrejme, krása. Jej kariéra nevyzerala márne, v roku 1952 ju John Houston obsadil do filmu Moulin Rouge a súčasne hrala v komédii Nie sme zosobášení! s Marilyn Monroe a Ginger Rogersovou. Kuriózny bol film Dievča v Kremli z roku 1957, ktorý sa pohrával s predstavou, že Stalin sa podujal na plastický zákrok, aby mohol nebadane utiecť zo sveta moci a politiky.

Emigrantka vo svete politiky

Potom si ju veľký Orson Welles vybral do filmu Dotyk zla a v roku 1958 získala Zlatý glóbus za sci-fi o živote na Venuši Queen of Outer Space.

Kto si vtedy myslel, že prejde ešte nejaký rok, dva a navždy sa zbaví prízvuku, veľmi sa mýlil. Zsa Zsa Gabor si ho ponechala a nikdy nepopierala, že je z Maďarska. V šou Late Night sa dokonca chválila, že je jedinou maďarskou imigrantkou, ktorá dostala blahoprajné telegramy k narodeninám od dvoch prezidentov. Najprv od Nixona, potom od Reagana.