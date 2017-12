Petra Polnišová nahovorila nový animovaný seriál

Drobcov bude RTVS vysielať od Štedrého dňa až do Silvestra.

Vo veku špuntov to mávajú dvaja bratia zložité – ten starší musí byť múdrejší a ohľaduplnejší, mladší by ho mal poslúchať, aj keď mu toho rodičia viac dovoľujú. Zároveň musia v dôležitých chvíľach obaja držať spolu, lebo tak sa to na súrodencov a správnych chlapov patrí.

A čo my dospelí? Môžeme tu byť šťastní, že v aktuálnom vojnovom stave tretieho sveta sa o medziľudských vzťahoch, o súbojoch a ľudskej spolupatričnosti hovorí aj na úrovni detskej zábavy. Konkrétne televíznej. V domácej produkcii vznikol nový animovaný seriál Drobci a štartuje už na Vianoce.

Čarovanie bez výprasku

Ben a Tom, malí bratia, sa sami sa púšťajú do všelijakých dobrodružstiev. Sú v nich odkázaní sami na seba, preto musia konať tak, aby z prípadných malérov vyviazli s celou kožou a nedostali doma na zadok. Musia zvládnuť nečakané situácie, pričom svojim rovesníkom ukazujú, že to medzi nimi funguje podobne ako medzi hocijakými inými všetečnými súrodencami.

„Mám doma presne takýchto drobcov,“ hovorí pre SME herečka Petra Polnišová. Okrem toho, že presne vie, ako sa mieri týmto seriálom na cieľovú skupinu od troch do šiestich rokov, je to práve ona, čo obom kresleným postavičkám dala svoj hlas.

Na nových večerníčkových rozprávkach oceňuje okrem iného najmä pohodu, akú dnešné nadupané a akčné rozprávky deťom len tak neposkytnú. Práca v dabingovom štúdiu ju vyšťavovala a v živote sa vraj tak nenamakala, ale vníma to ako najzmysluplnejšiu aktivitu, akú kedy robila.

Desiatky hodín strávených za mikrofónom si vyžiadali najmä veľké čarovanie s hlasom. Nahrávala dva rôzne hlasy, pričom hovorila iba „do prázdna na základe storyboardu. Postavičky sa animovali a našívali na zvuk až následne.

Pre vás, koncesionári

„Bolo veľmi náročné nájsť vhodné polohy hlasov,“ hovorí Petra. „Jeden bol hlbší, druhý vyšší, občas mi riadne skákali. Postavičky rozprávajú veľmi úsečne, no v krátkych replikách treba vždy vydolovať emóciu.“

Vychádzala z toho, že obaja chlapci, hoci jeden je skôr uhundranejší a druhý akčnejší, majú v sebe to povestné šibalstvo, bez ktorého by sa dramatická zápletka nedostavila. Okrem ich replík nahrala do banky stovky najrôznejších zvukov a onomatopojí, ktoré sa neskôr pri animácii podľa potreby využili.

Práve jej synovia sa stali v procese tvorby diváckou vzorkou a veľmi si rozprávky obľúbili. „Fascinuje ma, že tu nikto nedostane kladivom po hlave, a predsa rozprávka spoľahlivo funguje. Navyše je krásna aj po výtvarnej stránke.“

Animovanú tvorbu vníma priam ako sizyfovskú robotu a je šťastná, že môže podporovať takýto projekt. „Tu sú peniaze koncesionárov určite dobre využité, dúfam, že RTVS v tom bude pokračovať,“ dodáva.

Rozprávkoé zahrávanie

Predobrazom Bena a Toma sa stali synovia scenáristky a animátorky Vandy Raýmanovej. Už v minulosti nakrútila krátky animovaný film, v ktorom sa nimi inšpirovala. Vďaka jeho úspechu mohla neskôr začať pracovať na sérii večerníčkov, kde nahodené motívy rozvinula. Do spolupráce vstúpila RTVS a vzniklo sedem pokračovaní, ktoré Dvojka bude denne vysielať od Štedrého večera až do Silvestra.

Televízia seriózne uvažuje o výrobe ďalších šiestich dielov, seriál ako trinásťdielny má totiž väčšie šance na distribúciu do zahraničia.

„Základným východiskom je detská hra, a tá sa vždy dobre rozvíja v partnerskej dvojici. V nej sa ukáže, ako sa dve deti rozličného charakteru dokážu správať úplne rovnako,“ hovorí Vanda Raýmanová. Je aj autorkou námetu a pracovne nazýva svojich malých hrdinov mudrlantom a špekulantom. Podobne vraj vnímala v minulosti svojich synov. Tí sú dnes takmer dospelí a s úsmevom sledujú, ako sa s nimi mama rozprávkovo zahráva.