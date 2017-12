Woody Harrelson bol vo väzení. Dostal tam nápad na unikátny film

Do takého projektu sa pustí len hlupák, hovorí americký herec. Nemôže preto spávať.

20. dec 2016 o 17:35 Kristína Kúdelová

Keby sa Woodymu Harrelsonovi podarilo nakrútiť projekt, čo má práve v hlave, bol by prvý na svete. "Ešte nikdy nikto niečo také neurobil, pretože ešte nikdy nikto nebol taký hlúpy. Až teraz," hovorí v krátkom videu, ktoré poskytol webu Entertainment Weekly.

Americký herec a dnes už aj režisér si vymyslel film na jeden záber, za jednu noc ho chce nakrútiť na štrnástich rôznych mestách Londýna. To by samo osebe nebol žiadny unikát, to už viacerí režiséri nakrútili pred ním. Špeciálnou a vražednou komplikáciou bude to, ako ho chce potom doma v Spojených štátoch premietnuť.

Pohnala ho skúsenosť z väzenia

Nič z toho by nikdy nebolo, keby Woody Harrelson nemal za sebou miernu kriminálnu históriu. Nielen doma, ale aj v zahraničí. Policajti ho už zatkli za vyčíňanie na verejnosti, za prechovávanie marihuany aj za zmlátenie ich kolegu. A v Londýne sa dostal do väzeni preto, že rozbil v taxíku popolník a vzápätí sa zaplietol do série - vraj - ďalších nedorozumení.