Rada zamietla plošnú výnimku rádiu Expres, Fun rádiu, Európe 2 a Rádiu Košice

Na zasadnutí RVR uložila vôbec prvé sankcie v súvislosti s novou povinnosťou vysielateľov.

20. dec 2016 o 20:06 TASR

BRATISLAVA. Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) úplne vyhovela štyrom žiadostiam o udelenie výnimiek v súvislosti s povinnosťou hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel, čiastočne piatim žiadostiam a šesť žiadostí zamietla. TASR o tom informovala jej hovorkyňa Lucia Jelčová.

Pätina slovenských diel

"Úplne vyhovela žiadostiam RTVS pre Rádio Pyramída a spoločnosti T.W.Rádio, s. r. o., pre Rádio 7, ktoré žiadali len o výnimku na dodržiavanie podielu nových slovenských hudobných diel. Plne akceptovala aj žiadosti RTVS pre okruhy Rádio Patria a Rádio Devín, ktoré sú tak jedinými dvoma programovými službami, ktoré v roku 2017 nebudú musieť dodržiavať zákonom stanovenú kvótu na slovenskú hudbu vo vysielaní," uviedla.

Čiastočne, v rámci povinnosti vysielať jednu pätinu slovenských diel nie starších ako päť rokov, vyhovela RVR žiadostiam vysielateľov rockovo zameraných rádií Rádio Anténa Rock, Aligator - Classic Rock Radio a Rocková republika a žiadostiam vysielateľov tzv. oldies rádií Rádio Vlna a Rádio Best FM.

"Žiadosti vysielateľov programových služieb Expres, Fun rádio, Európa 2 a Rádio Košice, ktorí požadovali plošnú výnimku, RVR zamietla," konštatovala hovorkyňa.

Nevyhovela ani žiadostiam vysielateľa Radio Plus a Rádia Regina o výnimku na nové diela, v prípade verejnoprávneho okruhu je to však v súlade s požiadavkou RTVS, ktorý na udelení výnimky trval len v prípade, pokiaľ RVR interpretuje zákonnú povinnosť hrať pätinu nových slovenských diel tak, že sa tento podiel ráta zo všetkých odohraných slovenských diel, nie len zo zákonom určenej kvóty na slovenskú hudbu.

Uložila prvé sankcie

Ako ďalej informovala Jelčová, vysielatelia, ktorých žiadosti RVR zamietla, aj vysielatelia, ktorí RVR o výnimku nepožiadali, sú povinní od 1. januára 2017 uplatniť v porovnaní s aktuálnym rokom zvýšenú kvótu.

"Zákon stanovuje, že slovenským dielam musia vyhradiť najmenej 25 percent, verejnoprávny rozhlas 35 percent času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac. Najmenej pätinu vysielaných slovenských hudobných diel musia tvoriť nové hudobné diela, teda nie staršie ako päť rokov. Do stanoveného podielu za jednotlivé kalendárne mesiace sa zarátavajú len hudobné diela zaradené do vysielania v čase od 6.00 do 24.00 h. Všetky výnimky RVR udelila na obmedzenú dobu do 31. decembra 2017," dodala.

Na zasadnutí RVR uložila vôbec prvé sankcie v súvislosti s novou povinnosťou vysielateľov. "Spoločnostiam Winter média, a. s., (Rádio Piešťany) a Jolin, s. r. o., (Radio plus) uložila sankciu - upozornenie na porušenie zákona za to, že v druhom štvrťroku 2016 nedodržali vo vysielaní stanovený podiel nových slovenských hudobných diel," informovala hovorkyňa.

Rada pre vysielanie a retransmisiu po druhý raz rozhodovala o udelení výnimiek v súvislosti s povinnosťou hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel. Na dnešnom zasadnutí sa zaoberala všetkými žiadosťami, ktoré jej dodnes vysielatelia doručili. So žiadosťou o výnimku sa na RVR obrátili jedenásti komerční vysielatelia aj verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska pre štyri svoje programové okruhy.